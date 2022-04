“Es su papá y lo va a defender”, le dicen a Willow Smith

En las redes sociales del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, se retomó el part de tweets de la hija de Will Smith tras lo sucedido en los Oscar, aunque aquí no le fue como esperaaba a la joven de 20 años de edad: “Es su papá y lo va a defender”, “No se justifica la violencia”.

“Le duele perder fama y posición”, “Los hijos son siempre los que pagan las consecuencias”, “Lo siento, pero esto es lección para aprender. Ella y los demás hijos no son ya unos niñitos”, “La verdad estuvo muy mal hecho lo que hizo el señor, peor en un evento de esa magnitud”, “Ella es controversial como su papá, necesitan mucha ayuda psicológica”.