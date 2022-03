Will Smith ‘recibe’ visita de drones en espacio aéreo de su casa

Se desconoce quién los manejaba y quién llamó a la policía

Esto tras el incidente que tuvo con el comediante Chris Rock Luego del incidente que se vivió en la entrega de los premios Oscar entre Will Smith y Chris Rock por la broma que éste último hizo a la esposa del actor, ahora la policía acudió a su residencia debido al reporte que se emitió de drones volando sobre su casa, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de New York Post. Parece ser que la vida de Will Smith no será la misma, pese a que está acostumbrado a la fama, ahora tendrá que vivir con el asedio de los medios de comunicación, luego de la tremenda bofetada que asestó al comediante cuando éste hizo una broma sobre su esposa Jada Pinkett sobre su calva, producto de una alopecia. SE DESATÓ LA POLÉMICA POR EL ‘CHISTE’ Esta broma no cayó nada en gracia al matrimonio Smith, por lo que sin pensarlo, el afamado actor subió al escenario y le dio una fuerte bofetada al comediante, acto que quedó grabado para la televisión internacional y que ha desatado millones de críticas sobre la actuación de ambos, tanto como la broma que fue tomada como un insulto y como la reacción de Will Smith que se consideró severa ante el comentario. Sea lo que sea la polémica se levantó, muchos piensan que todo fue actuado, otros que fue real, pero mientras son ‘peras o manzanas’, la vida del actor no será la misma y desde ahora se nota con lo que está sucediendo pues los paparazzis están haciendo su aparición con el uso de la más avanzada tecnología para evitar ser vistos por la familia, sin embargo, su intento falló.

¿QUIÉN HIZO EL REPORTE? Y es que apenas ayer, el departamento de Policía del condado de Los Ángeles, recibió el reporte, a través de una llamada al 911, sobre el avistamiento de un dron sobre el espacio aéreo de la mansión del actor sin previo permiso, lo que se representa invasión a la privacidad y se puede castigar con multa y cárcel, sin embargo se desconoce a quien pertenecía el aparato. La mansión del premiado actor se encuentra en Calabas, California, es un extenso territorio el cual fue visitado por una una unidad policiaca para verificar el reporte que se hizo, sin embargo, los agentes no pudieron localizar el aparato, ni tampoco se sabe quien fue la persona que avisó a los agentes policiacos de la zona.

¿QUÉ HARÁ EL ACTOR AL RESPECTO? El portavoz de las autoridades mencionó lo siguiente sobre el hecho: " "Podría haber sido [the Smiths] o su vecino. Simplemente enviamos esa unidad allí para tratar de localizar el dron y ver si había un paparazzi o qué estaba pasando, pero cuando los agentes llegaron allí, no pudieron localizar el dron. Ya se había ido del área". Sin embargo, no se sabe nada del actor ni sus primeras impresiones sobre el caso, ni siquiera se sabe si interpondrá alguna demanda por ello, pues no se sabe quién fue y cuando llegó la policía a verificar, el aparato volador ya no se encontraba en el espacio aéreo.

¿QUÉ PASÓ EN LAS REDES SOCIALES? En los minutos y horas que siguieron a la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock ante una teleaudiencia de millones de personas, las redes sociales se encendieron con mensajes sobre el episodio. La mayor parte de la gente especulaba que todo había sido una farsa. Hablaban de los detalles del episodio. "Rock apenas se movió". "Pareció que Rock se movió hacia atrás como cuando fingen una pelea". "¿Fue esto una actuación memorable?". "Intento patético de atraer una mayor teleaudiencia".

Will Smith drones casa: ¿FUE PLANEADO? “¿Se trataba de algo preparado, incrustado en un espectáculo real en el que se premia las máximas expresiones del artificio artístico? ¿En el que Will Smith y Chris Rock hicieron de “Will Smith” y “Chris Rock”? O se trataba de lo que, al final de cuentas, pareció ser: Una expresión real de irritación y violencia, genuina y no preparada, que tuvo lugar en un escenario. “Estamos muy habituados a las cosas preparadas”, dijo Marty Kaplan, director del Norman Lear Center de la USC Annenberg School for Communication and Journalism, que estudia el impacto del mundo del espectáculo en la sociedad. “Creemos que lo sabemos todo, pero no lo sabemos”. “Este episodio perforó el velo”, agregó Kaplan. “Fue como una rasgadura en el tejido de la realidad”.

Will Smith drones casa: ¿PORQUÉ DUDAN QUE FUE VERDAD? Parte de esto es que las ceremonias de premios son diferentes. Siempre han sido algo único, un momento en el que las estrellas son ellas mismas, pero de todos modos terminan actuando frente a las cámaras y la gente. No son documentales, exactamente (aunque tienen algunos elementos de ellos). No son documentales falsos (aunque pueden tomar ese rumbo, sin duda). Igual que Hollywood, son un guiso de sus propios mitos y realidades, un espectáculo en el que las identidades de los ganadores, los fabulosos atuendos y las reacciones están planificados y siguen un relato. Hasta el domingo, en que no lo siguieron. “Las ceremonias de premiación tienen un cierto tipo de organización y protocolo. Se debe actuar de cierta manera”, manifestó Shilpa Davé, profesora de estudios de los medios de prensa de la Universidad de Virginia. “No estamos acostumbrados a ver esto en tiempo real en estas ceremonias. Siempre lo vemos en las películas, actuado”.

Will Smith drones casa: ¿QUÉ PASA EN LOS PROGRAMAS EN VIVO? Davé dijo que los eventos en vivo, sobre todo los deportivos, tienen a generar más confianza porque suceden en tiempo real y “puedes asumir lo que quieras sobre lo que estás viendo”. Pero lo sucedido el domingo fue distinto, en parte porque la teleaudiencia de Estados Unidos no pudo escuchar el improperio que Smith le gritó a Rock. “El hecho de que haya escepticismo acerca de si esto fue real refleja que la gente traslada su cinismo a los eventos en vivo”, manifestó Davé. Robert Thompson, experto en la televisión del Bleier Center for Television and Popular Culture de la Universidad de Syracuse, dice que el escepticismo es un arma de doble filo. “Creer lo que ves –sobre todo en la era de la tecnología– es ser inocente. Pero no creer nada nunca, no importa cuanta evidencia tengas por delante, es también poco saludable y debilitante”, dijo Thompson.