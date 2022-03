Aunque en la cuenta de Twitter, se publicó un mensaje inmediato a las acciones del ganador a Mejor Actor, las personas que pudieron ver el momento en televisión se manifestaron en contra de que Will Smith no tuviera más que premio a su comportamiento y parece que la presión de la gente llegó a la Academia, que volvió a pronunciarse.

A horas de la entrega del Oscar 2022, la Academia de Cinematografía, las Artes y Ciencias, condenó enérgicamente las acciones del actor Will Smith durante la ceremonia del domingo en donde se levantó de su asiento para golpear a Chris Rock luego de una burla hacia su esposa, la también actriz Jada Pinkett Smith.

Según reporta la agencia AP , habría consecuencias para Will Smith tras su comportamiento violento en plena ceremonia en vivo de los Oscar cuando de pronto se levantó de su asiento durante la intervención del comediante Chris Rock, que tras una burla a la esposa del ganador a Mejor Actor, recibió un golpe por parte de Smith.

Después de la escandalosa reacción de Will Smith en la reciente entrega de los Oscar donde golpeó a su colega , el actor Chris Rock tras una burla a su esposa Jada Pinkett Smith, ahora La Academia de cine mandó un comunicado refiriéndose específicamente al caso del actor que ayer ganó la estatuilla a Mejor Actor, pero el histrión reaccionó.

¿Lo van a demandar? La misiva alarmó a los seguidores del actor de ‘Soy Leyenda’: “Exploraremos la posibilidad de tomar acciones en concordancia con las leyes, estatutos y estándares de conducta de California”, lo que incluso podría llevar a Will Smith hasta perder el Oscar a Mejor Actor o bien, no volver a ser nominado.

Y es que, ahora, se envió un comunicado de prensa por parte de la Academia, donde especifica lo que sucederá con el actor Will Smith tras golpear a Chris Rock: “La Academia condena las acciones del señor Smith en el show de anoche. Hemos iniciado oficialmente una investigación formal sobre el incidente”, comienza el texto.

Conducta reprobable de Will Smith; tras golpear a Chris Rock ¿le quitarán el Oscar?

Acorde a lo reportado por agencia EFE, en la carta donde se anuncia que se abrió una investigación contra Will Smith por el incidente de los Oscar, se incluyó también una copia del código de conducta que los miembros e invitados de la Academia deben acatar siempre en todos sus eventos.

‘Contacto físico no solicitado’, es lo que se subraya en el comunicado con el código de conducta, dados los hechos de este domingo donde claramente, no estuvo actuada la reacción de Will Smith con Chris Rock por el comentario desatinado contra la actriz y pareja del actor, Jada Pinkett Smith haciendo alusión a su calvicie.