Las consecuencias siguen apareciendo para Will Smith

Netflix decidió parar con las grabaciones de la próxima película del actor

“Netflix desconfió de seguir adelante”, informaron ¡NO CONFÍAN EN EL ACTOR! Will Smith, está viviendo una situación sumamente complicada desde que subió al podio de los Oscar y defendió a su esposa, Jada Pinkett Smith, de los comentarios burlones de Chris Rock. Ahora, el actor de Hollywood deberá enfrentarse a las consecuencias del golpe en la presentación y ni sus disculpas lograron salvarle. Tras renunciar a su puesto en la Academia, el actor se está enfrentando a más sanciones y una de ellas, viene por parte de Netflix. Todo parece indicar que la gran plataforma que lidera los mercados, decidió pausar las grabaciones de su siguiente película y extraoficialmente, aseguran que es parte de la desconfianza que tienen sobre las repercusiones que podría traer el tener a Smith en la película. ¡LE CANCELAN LA PLEÍCULA! Luego de que el pasado domingo, Will Smith le propinara una bofetada a Chris Rock en la entrega de los Oscar, Netflix canceló la producción de “Fast and Loose”, la que sería la próxima película del actor, reportó este sábado el medio estadounidense The Hollywood Reporter e informó El Universal. La decisión de los directivos, causó sorpresa en medios debido a que era uno de los proyectos más esperados del actor. Hasta el momento, no se ha dado a conocer un comentario por parte de Netflix sobre la pausa al nuevo filme de Will Smith, pero se dio a entender que el golpe propinado a Chris Rock fue decisivo para los productores y ejecutivos con los que trabaja en las nuevas producciones. A través de medios locales, se asegura que el actor tiene una pausa en su carrera y podría convertirse en una situación preocupante.

Will Smith castigo Netflix: ¿Una competencia? Lo anterior debido a que, según el medio de Estados Unidos, Netflix estaba compitiendo con Universal para ser el próximo proyecto de Leitch, pero Universal siguió adelante, señaló El Universal. La respuesta de la plataforma, causó que los ojos de la prensa y el público se posaran en los demás proyectos que mantiene Will Smith y las consecuencias que podría obtener. Por el momento, Will Smith no ha dado declaraciones al respecto desde que emitió una disculpa pública por haber dado un golpe a Chris Rock y anunciar que haría todo lo posible “para defender a su familia”. El actor de Hollywood, nunca imaginó que sus acciones trajeran como consecuencia la pérdida de grandes producciones para este año. Archivado como: Will Smith castigo Netflix

Will Smith castigo Netflix: ¿La plataforma buscaba mayores oportunidades? Asimismo, según las fuentes, Netflix hizo un llamado urgente para que otro director se haga cargo de un proyecto con la estrella que fue muy favorecida para ganar el premio al mejor actor en los Oscar, informó El Universal. Antes del golpe a Chris Rock, Will Smith, se apuntaba para los proyectos más novedosos e inclusive, el regreso de grandes personajes que marcaron su carrera. Ahora, deberá enfrentar las consecuencias del fatal golpe que quedó televisado y se difundió con una rapidez sorprendente a través de las plataformas de redes sociales. Un ejemplo de las consecuencias, es como Netflix movió silenciosamente el proyecto “Fast and Loose” a un segundo plano y la posible cancelación de su participación. Archivado como: Will Smith castigo Netflix

Will Smith castigo Netflix: ¿Desconfían de Will Smith? De acuerdo con las declaraciones del portal de espectáculos, Will Smith podría no ver la luz del proyecto “Fast and Loose” después de que Netflix mostrara su desacuerdo ante el comportamiento que mostró en una noche que debería ser especial para el público y el actor. En el reporte, indicaron que Netflix se encuentra desconfiando de la figura que representa Smith en estos momentos. “Parece que Netflix desconfiaba comprensiblemente de seguir adelante. No está claro si intentará hacer el proyecto con otra estrella y director.”, informó The Hollywood Reporter en las declaraciones que ofrecieron después de darse a conocer que el proyecto quedó suspendido, a tan solo un par de días de haberse producido el golpe de Will Smith a Chris Rock. Archivado como: Will Smith castigo Netflix

¿Esperaba con ansias este proyecto? Parase ser que las consecuencias para Will Smith, seguirán continuando después de que se indicara que varios de sus proyectos en cine se han visto con dificultades para ver la luz. “Fast and Loose”, se convirtió en uno de esos proyectos y, según se dio a conocer que iba a contar la historia de un jefe del crimen que pierde la memoria tras un ataque. Juntando pistas, descubre que ha liderado una doble identidad como un capo rico y un agente de la CIA arruinado, señaló El Universal. Ahora, probablemente Netflix realice el proyecto pero parece ser que estará sin la presencia de Smith. La plataforma de contenido, no está convencida de trabajar con el ‘príncipe del rap’ y han tomado como medida precautoria, pausar dicho proyecto; en las próximas semanas, Will podría dar declaraciones sobre su trabajo, al igual que Netflix, si es que no cancelan definitivamente la producción.

¿Más sanciones? La carrera actoral de Will Smith está en pausa. Después de agredir al comediante Chris Rock en plena transmisión de la ceremonia del Oscar, hace ocho días, varias casas productoras mantienen en veremos los proyectos del actor, señaló Reforma. Las consecuencias para el actor, se han visto marcadas en los últimos días después de anunciarse que sus producciones están siendo ‘canceladas o pausadas’. De acuerdo con The Hollywood Reporter, Netflix frenó el inicio del rodaje de la película “Fast And Loose”. Smith prepara también con la compañía de streaming otros dos filmes, “The Council” y “Bright 2”, informó Reforma. Pero, dichos proyectos parece que no estarán por darse a conocer hasta que se decida si Smith es apto para ser el protagonista.

¿Bad boys no está contemplado? Sony Pictures puso hielo a la cuarta entrega de “Bad Boys” hasta que las cosas mejoren para hacerla funcionar. Y lo mismo con las secuelas de “Hancock” y “Karate Kid”, de acuerdo con fuentes de la industria, informó Reforma. Por el momento, no se conoce si las producciones podrían ser canceladas o es una decisión temporal mientras el actor se encuentra pasando por su “mala racha”. “De lo contrario, Bad Boys 4 en Sony había estado en desarrollo activo (Smith recibió 40 páginas del guión antes de los Oscar), pero ahora hará una pausa, dijo una fuente. Es probable que algunos otros proyectos en preproducción hagan lo mismo.”, indicó The Hollywood Reporter tras darse a conocer la decisión de Netflix y Sony.

¿La esperanza en Apple? Uno de los proyectos de Smith más esperados era “Emancipation”, que ya filmó para Apple TV, en donde el actor, de 53 años, interpreta a un esclavo fugitivo de los plantíos de Luisiana, quien se convierte en un símbolo de la abolición al ser fotografiado mostrando las marcas en su espalda, señaló Reforma. Incluso se mencionaba este trabajo como aspirante a una nominación al Oscar. Hasta ahora la cadena no se ha pronunciado sobre si la producción verá o no la luz este año como lo tenía previsto, destacó Reforma. Tras darse la pausa a diversos proyectos del actor, no se conoce si Apple dará luz verde a la producción y difusión del material; hasta el momento, no han dado declaraciones.