William Levy abrió las puertas de su cálido hogar a sus miles de seguidores mediante la plataforma de Tik Tok e Instagram, donde dio a conocer como es su día normal en su vida y como es que lo disfruta día a día, pero eso no es todo, el actor no lo hace solo, sino que con la mejor de las compañías que podría tener.

Y quizá te preguntes el por qué esa grabación a tocado el corazón de su público, pues verás… El contenido del mismo es altamente sensible, además de amoroso y muy divertido, son imágenes que dejan al descubierto el como se siente el galán de telenovelas ante su separación.

El impactante mensaje que el galán de telenovelas compartió en redes

Pues en sus redes sociales compartió un videoclip en donde aparece su amada hija junto a él disfrutando de un momento grato e inolvidable, en la descripción del mismo expresa como se siente actualmente y como es su vida cotidiana desde que se separó de Elizabeth.

“Esto es lo que hace esta pinc… chiquita. Me tienen loco. Lleva 20 minutos tratando de hacer una cosa de estás conmigo y a mí no me gustan. Entonces espera a que esté sentado comiendo para traer el teléfono y ponérmelo en la cara”, compartió William Levy en su cuenta de Instagram. Archivado como: William Levy sorprende mensaje.