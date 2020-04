View this post on Instagram

Parte de la vida es morir, y estos son los momentos difíciles por lo que inevitablemente debemos todos pasar! Estoy conmovido, esta pandemia cobra otro valioso talento, nuestro compañero ha iniciado su partida. “Francis Oliver.

Fuiste parte de nuestra historia perteneciendo a la orquesta en los 90's y marcaste tu presencia con disciplina y tu talento. Paz a tu alma.” Me uno al sentimiento de sus dolientes!