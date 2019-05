Gobernador firma ley para convertir a Washington en estado santuario

Página

Concretan gran acción a favor de inmigrantes.

Washington se suma a los santuarios para indocumentados .

El gobernador firmó la ley.

Gran paso en la lucha de inmigrantes. El gobernador de Washington firmó una ley para convertir al estado en santuario.

El gobernador de Washington, Jay Inslee (demócrata), promulgó una ley este miércoles que declara a Washington como un “estado santuario”, según The Hill, que citó a The Associated Press.

Según la legislación, las autoridades estatales y locales no podrán cuestionar a las personas sobre su estado migratorio, excepto en casos limitados.

El fiscal general de Washington, Bob Ferguson, también demócrata, está listo para desarrollar reglas específicas para las instalaciones del gobierno estatal, como juzgados y hospitales, para evitar que los agentes federales de inmigración los registren en busca de inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con la nueva ley estatal en Washington, las agencias policiales locales tienen totalmente prohibido preguntarle a la gente acerca de su estatus migratorio o lugar de nacimiento, a menos de que ello esté vinculado directamente con una investigación penal, y tanto las cárceles locales como las prisiones estatales tienen prohibido cumplir con las detenciones solicitadas por las autoridades federales de inmigración, o notificarles a éstas cuando un inmigrante esté a punto de ser puesto en libertad.

“Nuestras agencias estatales no son agencias policiales de inmigración”, dijo Inslee, un demócrata que se ha postulado para presidente. “No seremos cómplices de los intentos depravados del gobierno de Trump de desbaratar a las familias de inmigrantes y refugiados que trabajan duro”.

Inslee firmó una orden ejecutiva con disposiciones similares en 2017, pero los defensores criticaron la medida anterior porque dijeron que no fue lo suficientemente lejos.

La mayoría de las interacciones de la policía involucran a las autoridades de la ciudad y el condado, y los departamentos locales a menudo reciben solicitudes de asistencia de las autoridades federales, según Lena Graber, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, una organización nacional sin fines de lucro que rastrea las políticas de santuarios.