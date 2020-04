La famosa bailarina Wanda Seux sigue luchado por su vida

Vedette recibe los santos óleos de parte de un sacerdote

Alfredo Cordero detalla salud de la actriz para Sale el Sol

Wanda Seux sigue luchado por su vida, y a escasos meses de que su estado de salud empeorara debido a un infarto cerebral, ahora su amigo Alfredo Cordero reveló que la vedette sufrió una baja de presión, misma que le pudo haber causado la muerte y, por tal motivo, recibió los santos óleos, de acuerdo a lo informado por Agencia México y algunos medios como El Imparcial.

“¡Fue terrible!, el día de ayer se presentó un cuadro de emergencia, fui notificado por La Casa del Actor de que (Wanda) estaba en un momento muy grave, se pensaba que no iba a llegar al hospital”, relató Cordero en entrevista para el programa Sale el Sol.

Acto seguido, Alfredo contó que la gravedad era tanta, que incluso pensó que cuando llegara a encontrarse con Seux sería para verla muerta. “Sí pensé, no sabes cómo me angustié porque yo salí lo más pronto que pude de aquí, evidentemente me dicen que la casa esta cerrada, que fue un acto de amor para que yo pudiera verla, para que yo pudiera despedirme”.

De la misma manera, el amigo de la bailarina contó lo difícil que fue para él despedirse de ella. “La tomé de la mano y empecé a decirle que le estoy dando la mano en nombre de todos sus amigos, y le empecé a recitar nombres de las personas que ella quiere y todo para que sintiera que, aunque no estaban ahí, en mi mano estaba toda esa gente unida con ella… Ayer tuve que encarar ese cuadro (de estarme despidiendo de ella) por primera vez en mucho tiempo”.

Debido a la gravedad del estado de salud de la también actriz mexicana de origen paraguayo es que decidieron llamar a un sacerdote para que le diera los santos óleos, pues todo indicaba que eran sus últimos momentos de vida.

“Le tomo la mano como siempre lo he hecho, siento que su pulso está muy débil, entonces empiezo a hablar con ella, en eso entró un padre a verla, empezaron a rezar y todo, y se decidió dejarme con ella unos minutos a solas, para que yo pudiera despedirme, era como cuando estás con alguien en el lecho de muerte y ves que la persona ya se está yendo”, relató.

Afortunadamente, la situación de la vedette cambió después de la visita de su amigo. “Cuando llegamos Wanda se puso bien. Yo pude estar mucho rato con ella, y mientras yo hablaba con ella, le tomaba la mano, empezaba a respirar, empezaba a estar bien, quedaron asombrados…Ya era el momento de muerte”.

Finalmente, y luego de revelar que además llevar a Wanda Seux al hospital, ya se estaban haciendo los trámites funerarios, Alfredo explicó que la actriz sorprendió con su recuperación. “Milagrosamente Wanda por segunda ocasión decidió no, ayer fue hasta un domingo de resurrección, y vaya que lo fue”, remató.

En 2019 ya casi para terminar el año, comenzaron a circular rumores de su supuesta muerte, sin embargo a través de las redes soficiales de la bailarina los desmintieron. Ahora se informa que su estado es tan delicado que ya recibió los santos óleos de parte de un sacerdote.

Wanda Seux ha tenido una carrera prolífica arriba de los escenarios, como actriz y bailarina y su talento es reconocido en varias partes del mundo.