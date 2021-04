El exvicepresidente Walter F. Mondale, también fue “un ícono liberal que perdió la elección presidencial más desigual”, después de que el dijo ‘sin rodeos’ que aumentaría impuestos si ganaba, de acuerdo con The Associated Press.

“Hice lo mejor que pude”

Tras la ‘monumental’ derrota, el político demócrata no culpó a nadie y declaró: “Hice lo mejor que pude”. “Creo que sabes que nunca me he entusiasmado con la televisión. Para ser justos con la televisión, nunca me gustó mucho”, agregó de acuerdo con AP.

“La historia me ha reivindicado que tendríamos que subir los impuestos. Fue muy impopular, pero fue innegablemente correcto”, dijo el exvicepresidente Walter Mondale años después de su derrota. Pero esta no sería la única.