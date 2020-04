Walmart renta coronavirus. La cadena de tiendas Walmart informa que renuncia a la renta por sus locales comerciales en Estados Unidos debido a la contingencia por coronavirus (Covid-19) durante el próximo mes, así como a los dueños de negocios que alquilan un espacio en los centros comerciales de Sam’s Club, de acuerdo a lo que se publica en el portal de Northwest Arkansas Democrat Gazette y en RTV6 Indianapolis.

Se ha dicho que entre los principales espacios que le rentan a Walmart son para negocios que se dedican a labores bancarias, estéticas y veterinarias, por lo que es una forma de ayudar a los empresarios en medio de esta crisis sanitaria que ha afectado tanto a dueños de negocios como a empleados.

La pandemia del Covid-19 no solo ha colapsado los sistemas de salud de la mayor parte del mundo, sino que también las actividades laborales y económicas, motivo por lo cual Walmart y Sam’s Club buscan una alternativa para ayudar a la compañías a sanear sus número financieros, ya que algunas han tenido que recurrir a reducir horarios o cerrar de manera definitiva mientras dura la cuarentena.

Small businesses that operate inside Walmart and Sam's Club stores will be getting a break on rent in April. https://t.co/TIQWfIQZ89

El portal informa que los encargados de dar la información fueron Kath McLay, presidenta y directora ejecutiva de Sam’s Club y John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart, además se indica que buscan formas de mejor en sus finanzas con proveedores en la cuestión de pago de suministros.

Pero esta buena noticia no solo abarca para Estados Unidos, sino que se extendió a México, de acuerdo a información proporcionada por Agencia Reforma.

Walmart de México anunció la condonación de renta de abril y mayo para los 11 mil locales comerciales que tiene en arrendamiento para diversos tipos de negocios dentro de las unidades de la compañía, ya sea dentro de la propias unidades o colindando con éstas.

“Muchos de estos locatarios son micro o pequeñas empresas que han visto limitadas o impedidas sus operaciones por no ser consideradas actividades esenciales. En función a lo anterior, se condonará dos meses de renta; es decir, la renta correspondiente a los meses de abril y mayo”, anunció la cadena minorista en información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Detalló que las micro y pequeñas empresas que consideren ubicarse en este supuesto deben acercarse a su contacto en la División de Negocios Inmobiliarios de Walmart de México y Centroamérica.

La Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) había solicitado en días recientes apoyo a las cadenas minoristas y departamentales, así como a grandes arrendadores de centros comerciales, para lograr descuentos en el pago de rentas.

Julio Beleki, presidente de la AMF, dio a conocer en días recientes que la cadena comercial Chedraui aceptó un esquema de descuentos escalonados, de tal forma que se acordó un descuento de 40 por ciento en la renta de abril, de 30 por ciento en mayo, de 20 por ciento en junio y de 10 por ciento en julio.

Walmart de México también anunció el establecimiento de un programa temporal para apoyar a sus proveedores micro y pequeños que han quedado sin posibilidad de realizar sus actividades normales como resultado de las disposiciones emitidas ante pandemia Covid-19.

Dicho programa contempla acortar el periodo de pago a siete días durante abril, mayo y junio.

“Aquellos proveedores que consideren que se encuentran en este supuesto deben acceder a nuestro sistema de Retail Link para conocer los requisitos para obtener este beneficio”, expuso.

En México, la compañía tiene aproximadamente 30 mil proveedores de bienes y servicios, y una alta proporción son micro y pequeñas empresas que, ante la pandemia, enfrentan situaciones que dificultan su operación y hacen necesaria la liquidez.

En Estados Unidos la ayuda será de parte de Walmart y Sam’s Club.

Walmart and Sam’s Club are offering an April rent break to the 10,000+ small businesses that operate in their stores. https://t.co/c329vPfsij

— RIS News Insights (@risnewsinsights) March 29, 2020