Primero fue el jabón de manos, el antibacterial y luego el papel higiénico. Ahora, el CEO de Walmart indicó que los compradores han centrado su atención en otro producto: el tinte para el cabello.

Como los salones de belleza no están abiertos debido a las reglas de ‘permanecer en casa’ por la emergencia del coronavirus, muchas personas necesitan cortes de cabello y servicios de coloración, comentó el CEO de Walmart, Doug McMillon, según reseñó News 4 SA este sábado.

McMillon dijo que las máquinas para cortar cabello y los tintes de cabello están ‘volando’ de los estantes de Walmart.

Según Nielsen, las ventas de máquinas para cortar cabello aumentaron más del 160 por ciento y los productos para teñir el cabello registraron un aumento del 23 por ciento respecto al mismo período del año pasado.

En Ohio, al igual que en otras regiones, los salones de belleza y las barberías han estado cerradas desde mediados de marzo debido a una orden del gobernador Mike DeWine.

We're in the 'hair color' phase of panic buying, according to Walmart CEO https://t.co/9jKzLdNE6y

— KABB FOX 29 (@KABBFOX29) April 12, 2020