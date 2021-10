The Home Depot y Target, fueron los que se unieron a brindar lo mejor de sí y sobreponerse de estos problemas y abastecer sus tiendas. Esto con el fin de no arruinar los que viene siendo el Thanksgiving y Navidad, fiestas que son cuando la tienda genera más ingresos.

Walmart problemas suministros. Luego de que la pandemia del coronavirus afectara no solo a las personas, sino también a los grandes comercio y empresas que se dedican a vender sus productos. Este miércoles dieron a conocer en un anuncio algunas medidas que podrían beneficiar tanto a Walmart como a otras grandes empresas.

Tendrán que modificar sus horarios también

El acuerdo con las compañías ¿implica también grandes cambios en cadenas como Walmart, FedEx y UPS? Según la Casa Blanca, estas organizaciones tendrán que ampliar sus horarios de entrega y reparto a las demandas de sus clientes, para solucionar los problemas de suministros.

Y es que varios pequeños comerciantes se quejaban de que ya no podían abastecer sus productos bajo el argumento de que las grandes cadenas como Walmart no los tenían en existencia o bien, compañías como FedEx y UPS no se los entregaban en tiempo y forma, por lo que demoraban en ofrecerlos a sus clientes.