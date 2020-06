Perdió su billetera con $5,000 en Walmart pero sucedió algo inesperado.

Una mujer de Columbia Británica recuperó la billetera que había perdido en Walmart y cuando la abrió descubrió algo que no imaginaba.

Un ángel cambió su vida.

Una mujer de Columbia Británica llamada River Johnson perdió su billetera en un Walmart con más de $5,000 en ella.

Estaba abrumada. Ese día había salido de su negocio a toda prisa para llevar a sus padres, ya ancianos, a Walmart en Vernon para a comprar algunos artículos esenciales. En vez de dejar el dinero de sus negocios en su caja de seguridad, lo llevó con ella, porque tenía prisa.

Y entró en la tienda con el efectivo porque no quería dejarlo en el auto, no fuera a ser que se lo robaran. Pero, al regresar a casa, se dio cuenta de que su tesoro ya no estaba con ella.

Lo que tenía en aquella billetera era la ganancia de sus dos tiendas de cannabis, exactamente $7,000 dólares canadienses, unos $5,211 dólares estadounidenses.

Desesperada, llamó al Walmart, incluso cuando sabía que, probablemente, no iban a atenderla puesto que ya era de noche. No tenía esperanzas de volver a recuperar su patrimonio. ¿Quién en el mundo iba a devover esa suma de dinero?

“Lo había perdido”, dijo Johnson, según el Vernon Morning Star. “Tenía mucho temor y desesperanza al pensar que nunca volvería a ver mi dinero”.

Entonces, un empleado contestó el teléfono.

Johnson le explicó su drama. Y entonces, se abrió el cielo para ella.

“No se preocupe”, dijo el empleado, “puede dormir tranquila esta noche, su billetera está en nuestra caja fuerte”.

River Johnson estaba abrumada por el alivio.

Johnson regresó al día siguiente a Walmart y le dijeron que un gerente, Ralph Buisine, había encontrado la billetera y la había guardado en la caja fuerte con la esperanza de que su propietario volviera a reclamarla.

“Es un héroe, salvó mi negocio”, dijo Johnson. “He perdido billeteras con menos dinero que eso en ellas y nunca me las devolvieron, o me las devolvieron sin el dinero”.

Johnson dijo que estaba especialmente impresionada después de enterarse de que Buisine había perdido su propio negocio, el gimnasio 9Round Fitness, debido a la pandemia de COVID-19.

“Si yo hubiera encontrado una billetera con esa cantidad de efectivo, no sé qué hubiera hecho si estuviera cerca de perder mi casa y tener todos estos problemas”, dijo Johnson. “Pero él no hizo eso. Se aseguró de que me devolvieran el dinero”.

Buisine, además, rechazó aceptar una recompensa por su increíble buena acción por la política que tiene Walmart que le prohíbe aceptarla.

“Esto es mucho más que suerte, se trata de ángeles trabajando… y resultó ser este tipo, fue mi ángel esa noche, es un héroe desconocido”, dijo Johnson.

A pesar de la política de no recompensa de Walmart, la agradecida mujer se contactó con Ralph Buisine y espera pagarle de alguna manera.

“No podía creer la humildad que tenía”, dijo Johnson. “Quiero abrazar al chico”.