Walmart Nextdoor coronavirus. Walmart y Nextdoor se unen en medio de la pandemia del coronavirus (Covid-19) para evitar aglomeraciones en las tiendas y así cumplir con las medidas de distanciamiento social, de acuerdo lo publicado en el portal de USA TODAY.

Esta iniciativa surge como una inquietud de que la comunidad se una con las personas más vulnerables cuando requieran salir de su casa para comprar víveres o mercancías.

El programa se ha denominada “vecinos ayudando vecinos”, el principal objetivo es que los habitantes de una comunidad se ayuden entre sí durante el confinamiento.

Nextdoor app teams up with Walmart to make it easier to help your neighbors get groceries https://t.co/vUlocBckWy

Esta es una medida para limitar las salidas de los hogares para comprar productos de primera necesidad en las tiendas y evitar las aglomeraciones de gente en los lugares cerrados ante el Covid-19.

Esta acción podrá realizarse en todo el país de Estados Unidos y los encargados de la red social podrían pedir u ofrecer ayuda a través de su plataforma para que alguien más haga sus compras.

El objetivo principal es ayudar a todas aquellas personas que pudieran estar enfermas o que simplemente conforman el grupo vulnerable al coronavirus, como personas de la tercera edad.

El sistema planeado especifica que la entrega de los productos se haría sin ningún contacto y se puede realizar el pago en línea.

Ejecutivos de Walmart consideran que esta acción ayudará a la comunidad para que entre vecinos se ayuden a hacer las compras y así evitar la concentración masiva de personas en las tiendas ante el Covid-19.

Por su parte, administradores de Nextdoor anunciaron que recientemente ha crecido el número de personas que se suman a la ayuda de sus vecinos para que no salgan a la calle tantas personas a la vez.

Una de las razones por las que se unieron Walmart y Nextdoor es que la aplicación tiene verificados los números telefónicos de sus usuarios así como sus direcciones y esto lo hace más confiable.

¿Pero qué es Nextdoor? Es una aplicación que se utilizó por primera vez en 2018 en el viejo continente como una forma de mantener comunicados a los miembros de una comunidad sobre todo lo que en ella sucede.

Mediante esa red social los vecinos puede apoyarse en diferente circunstancias como que pueden compartir el vehículo para hacer viajes a lugares con el mismo destino.

Además se pueden conocer las condiciones de riesgo que pueden existir en la vecindad o a sus alrededores, así como venta y compra de productos.

Es en sí un acercamiento virtual entre los habitantes de un fraccionamiento o colonia de una ciudad y en esta ocasión se utilizará esta plataforma por la viabilidad de su función.

Esta aplicación ha tenido gran éxito entre los usuarios de varias partes del mundo y ha significado que las actividades se simplifiquen.

Esto es lo que busca Walmart con Nextdoor durante esta pandemia del coronavirus, que los vecinos se unan entre sí para ayudarse a salir lo menos posible.

Cuando un vecino necesite hacer algunas compras, utilizará la plataforma para pedir ayuda a otro y que no salgan tantas personas a la calle.

“That could be potentially life-saving for low-income community members who can’t risk shopping in a store during the coronavirus pandemic, but who also struggle to afford alternatives like online grocery.” More on our @Walmart partnership via @TechCrunch: https://t.co/UzYrJAuL4U

— Nextdoor (@Nextdoor) April 23, 2020