Walmart enfurece a clientes por vender talla ‘Vaca’

“Obviamente, estos son para personas más grandes, y te refieres a las personas más grandes como ‘vacas’, ¿de verdad?”, comentó Grant indignada. “No debería estar en su sitio web. No creo que haya sido una broma, porque si fue una broma, definitivamente no es graciosa”, agregó.

Al encontrar la nueva talla, la mujer decidió compartir la información y hacer pública su molestia. ¿Cómo se siente? “Muy ofendida, precisamente porque es una tienda en la que yo confío”, dijo Grant sobre la talla “cow” (vaca) de Walmart en declaraciones a NBC Miami.

Por supuesto, no quiso quedarse de brazos cruzados e intentó hacer una denuncia en la empresa, pero no lo logró. “Esto no es realmente un problema de servicio al cliente. Este es un problema de la oficina corporativa que Walmart permitiría que algo como esto se publicara en su sitio web. Así que no se hizo nada”, dijo.