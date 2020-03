La alerta sanitaria provocada por el coronavirus (Covid-19) ha cambiado la actividad de la gente y las tiendas no son la excepción, este día la cadena Walmart anunció un cambio de horario en el servicio que ofrece a su clientes, además de establecer otras medidas para evitar el desabasto de productos en Estados Unidos, de acuerdo a lo que se publicó en Usa Today.

En el informe se establece que además, se tendrán horarios específicos a partir de este jueves para adultos mayores y que se limitarán algunos productos básicos para los clientes, esto como medidas ante la crisis sanitaria que se vive en todo el país por el coronavirus, que ya afecta prácticamente a todo el mundo.

De acuerdo al portal, el horario será de 7 de la mañana a 8:30 de la noche, serán más de 5 mil tiendas que tendrán estas medidas aplicadas este mes, para dar un mejor servicio a la ciudadanía, además se podrán limitar los productos por cliente como una forma de evitar que exista desabasto.

Walmart changes store hours, offers 'special shopping hour' to seniors in response to coronavirus. https://t.co/0cKCsnua8r pic.twitter.com/gQEMSGoljN

— FOX 12 Oregon KPTV (@fox12oregon) March 19, 2020