Walmart cerró dos de sus tiendas en el estado de Massachusetts tras reportarse casos de coronavirus entre los empleados.

Antes, el gigante minorista había cerrado un establecimiento en Worcester al detecter el virus en 23 empleados.

La compañía trabaja junto con el Departamento de Saud para realizar pruebas a empleados y evitar contagios a la comunidad.

El gigante minorista de Estados Unidos, Walmart, anunció el cierre temporal de dos de sus tiendas en el estado de Massachusetts, una de ellas por segunda ocasión, para realizar limpieza general debido a casos de coronavirus detectados en empleados en los establecimientos.

En declaraciones a medios locales, Eddie Bostic, gerente general regional de Walmart, anunció que la ubicación de Avon, en el condado de Norfolk, cerrará para realizar labores de limpieza, mientras que el establecimiento en Abington, en el condado de Plymouth, también lo hará, por segunda vez.

Coronavirus closes Walmart in Abington for second time during COVID-19 pandemic; Avon location to close for testing https://t.co/f1BnVVqWen — masslivenews (@masslivenews) May 6, 2020

“Tomamos la decisión de cerrar la tienda nuevamente para trabajar con el Departamento de Dalud y evaluar a nuestros asociados y otras personas que trabajan en el edificio. En Avon, hemos visto el impacto en la comunidad, que también se ha sentido en nuestra tienda”, dijo el portavoz, citado por CBS Boston.

Walmart Temporarily Closing Avon, Abington Stores Due To Coronavirus Cases: Two more Massachusetts Walmart stores are closing temporarily due to coronavirus cases. https://t.co/lo3ag5KxVL — QuincyQuarry (@QuincyQuarry) May 6, 2020

Reportan 23 empleados enfermos de coronavirus en una tienda Walmart de Massachusetts

Una tienda de Walmart en Massachusetts se cerró después de que 23 empleados dieron positivo por COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, reportan esta semana medios locales en ese estado, al noreste del país.

A Walmart Supercenter in Worcester was ordered by the city to close Wednesday after 23 store employees tested positive for the novel coronavirus. https://t.co/D5ZJQsnrY5 — The Boston Globe (@BostonGlobe) April 30, 2020

El Dr. Michael Hirsh, director médico de Worcester, emitió la orden de cierre el miércoles, un día después de que las autoridades sanitarias locales inspeccionaran la tienda y descubrieran que los empleados y clientes no tenían ni usaban el equipo de protección personal adecuado.

#BREAKING: The #Worcester Walmart store has been ordered to close after 23 workers test positive for the coronavirus. https://t.co/H33P7EnbTI — WCVB-TV Boston (@WCVB) April 29, 2020

El administrador de la ciudad, Edward Augustus Jr., dijo que si bien los casos positivos habían ocurrido en las últimas semanas, la mayor parte se produjo en los últimos siete días.

Here at worcester Walmart where there have been 23 confirmed cases of covid 19. The store is closed till it can be disinfected. @telegramdotcom pic.twitter.com/7ncew7vopv — Paul (@pauls612) April 29, 2020

La tienda podrá volver a abrir solo después de que se haya limpiado y los 400 empleados hayan sido evaluados, dijo Hirsh, reporta The Associated Press.

Grafton COVID-19 cases rise to 50, Worcester Walmart ordered shutdown after employees test positive https://t.co/mNKlBzK6ln — Grafton Common (@GraftonCommon) April 29, 2020

Walmart en un comunicado dijo que está “trabajando con funcionarios locales para garantizar que tomemos todas las medidas necesarias antes de reabrir la tienda”.