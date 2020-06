Walmart ha cerrado temporalmente cientos de tiendas debido a los disturbios generados por la muerte de George Floyd en Minneapolis la semana pasada

“Nos mantendremos enfocados en priorizar la seguridad de nuestros asociados y clientes” indicó Walmart en un comunicado

Tiendas de Pittsburgh, Virginia, Carolina del Norte, Florida, Springfield, California entre otras fueron cerradas temporalmente

Walmart ha cerrado cientos de sus tiendas en todo el país debido a las interrupciones causadas por las protestas callejeras generalizadas por el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis, de acuerdo con The Associated Press.

La cadena de grandes almacenes anunció que habían cerrado temporalmente o con horarios limitados en algunos lugares por razones de seguridad.

En algunos lugares, tiendas han sido quemadas, forzadas o saqueadas a medida que las protestas se han ido tornando violentas.

Walmart dijo que cerró cientos de tiendas el domingo por la tarde para proteger tanto a los empleados como a los clientes. Scott Pope, un portavoz, dijo que varias docenas de tiendas cerraron todo el día el domingo debido a los daños causados ​​por las protestas. De igual forma señaló que no sabía cuándo esas tiendas podrían volver a abrir.

The Walmart in Pembroke. Closed and ready, just in case. pic.twitter.com/1EyrhFscx6 — Purnell Swett High (@SwettAthletics) May 31, 2020

En un comunicado, Walmart indicó que “a medida que continuamos monitoreando las situaciones que se desarrollan en las ciudades de todo el país, nos mantendremos enfocados en priorizar la seguridad de nuestros asociados y clientes”.

Tiendas de Pittsburgh, Virginia, Carolina del Norte, Florida, Springfield, California, Indiana entre otras fueron cerradas temporalmente.

Todas las tiendas Walmart del área de Pittsburgh cerraron debido a posibles amenazas de disturbios y saqueos, reseñó CBS.

Muchas de las tiendas han cerrado y obstaculizado sus puertas con máquinas expendedoras y carritos de compras.

monroe, nc target and walmart closed. walmart is using carts and stacks of water cases in attempt to block the doors. #blacklivesmatter pic.twitter.com/1Dy3gAfhNy — corey 🤍🌻🌿🪐 (@coreydanielle13) May 31, 2020

Un espectador le dijo a KDKA que varias patrullas de policía están en el Walmart de New Castle, sin embargo, el estacionamiento está vacío.

Un trabajador le dijo a KDKA que las tiendas planeaban reabrir este lunes si se aliviaban las protestas.

En Carolina del Norte, varias tiendas Walmart cerraron temprano durante el fin de semana.

El Walmart en High Point cerró temprano el domingo como medida de precaución ante las protestas, según WGHP. Cerca de allí, un Walmart en la ciudad de Lexington del condado de Davidson también cerró por amenaza de disturbios y una persona fue arrestada más tarde.

The Walmart on Lejune Drive has pallets of cardboard and bags of mulch blocking the entrance after the store was closed. The City of Springfield issued a notice asking residents to say home on Sunday night in light of recent events across the nation. pic.twitter.com/dvI1nborY2 — Justin L. Fowler (@justinlfowler) June 1, 2020

Las tiendas que cerraron temprano el domingo en el centro de Carolina del Norte incluyeron los de Sanford, Holly Springs y Wake Forest.

Más tarde, una portavoz de Walmart dijo que la tienda de Holly Springs cerró como medida de precaución contra las protestas que podrían conducir al saqueo.

En otro lugar, el Roanoke, Virginia, Walmart cerró temprano el domingo.

Dos Walmart en el área de Norfolk cerraron temprano el sábado debido a una “amenaza potencial”.

CBS 17 preguntó a los funcionarios corporativos de Walmart sobre el cierre de tiendas como medida de precaución con respecto a las protestas.

The view at Walmart in Mishawaka. Pallets in front of the doors with caution tape. They closed early last night and are opening an hour later this morning. pic.twitter.com/OjxAzJOs6W — Melissa Stephens (@MStephensWNDU) June 1, 2020

Otro portavoz de Walmart, Charles Crowson dijo que “tomaremos la decisión de cerrar o reabrir tiendas en el área en función de las necesidades de la comunidad”.

En el caso de Lexington, alrededor de las 2:30 de la tarde del domingo, los trabajadores de Walmart contactaron a la policía y dijeron que cerraron la tienda después de una amenaza de violencia.

La amenaza era que alguien iba a causar violencia armada dentro de la tienda. Sin embargo, no apareció ningún arma.

Our reporter, Bianca Rayes, snapped these pictures of the Walmart in Davenport on Elmore Ave. They have loaded pallets and other heavy items in front of the entrance to reinforce the doors. Store closed early. pic.twitter.com/rz7NUDyCP5 — Andrew Stutzke (@StutzkeWX) June 1, 2020

Los agentes de policía de Lexington identificaron a la persona que hizo la amenaza y posteriormente la detuvieron.

Los funcionarios de Walmart cerraron la tienda por el resto del día en cooperación con la policía para garantizar la seguridad pública y ayudar con la investigación, dijeron las autoridades.

