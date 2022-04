El producto que se viralizó por su venta en Walmart

Por otra parte, hace unos días una sucursal de Walmart provocó sensación y hasta lujuria entre las mujeres y la manera en que se desató la acción causó impacto y hasta mucha risa. Todo se remonta a la sucursal de Walmart en Corpus Christi, Texas, pues en su página de Facebook anunciaron con bombo y platillo un producto que aunque era el menos pensado para desatar lujuria y comentarios fogosos de las mujeres, terminó elevando su atención por la manera en que lo promocionaron.

Acorde a lo reportado por la página de noticias ‘Kris 6 News‘, llegó la temporada del helado y no hay nada que encienda más las ganas de probarlo que los sabores de Little Debbie’s ice Cream, algo que luce totalmente normal entre las marcas de nieve que encuentras en Walmart, pero no la forma de promoción.