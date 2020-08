Voto por correo. El presidente Trump declaró el jueves que se opone a aprobar financiamiento adicional para Servicio Postal

Voto por correo. El presidente Donald Trump declaró el jueves que se opone a aprobar financiamiento adicional para el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), y reconoció que su posición privaría de dinero a la agencia, lo que, según los demócratas, es necesario para procesar un aumento anticipado de las papeletas de votación por correo que millones de votantes tienen previsto enviar para evitar contagios de coronavirus por votar en persona.

Trump también afirmó de nuevo, falsamente, que los demócratas estaban presionando por la votación universal por correo y predijo sin tener evidencia que la votación por correo conduciría a un fraude electoral masivo en las elecciones de noviembre. Las encuestas indican que Trump enfrentará una dura pelea para lograr la reelección contra el demócrata Joe Biden.

Trump dijo a la televisora Fox Business que entre los grandes puntos conflictivos para un nuevo paquete de alivio del coronavirus del Congreso estaban las demandas de los demócratas de otorgar miles de millones de dólares para ayudar a los estados a proteger las elecciones y ayudar a los trabajadores postales a procesar las boletas por correo.

“Necesitan ese dinero para que la oficina de correos funcione para que pueda tomar todas estas millones y millones de boletas”, dijo Trump en “Mañanas con María”, y agregó: “Si no lo obtienen, eso significa que no pueden contar con el voto universal por correo porque no están preparados para tenerlo”.

Trump ha enfatizado su retórica en sembrar la desconfianza del público en la capacidad del Servicio Postal de entregar lo que se espera sea un número récord de boletas electorales por correo. El nuevo líder de la agencia, el director general de correos Louis DeJoy, un importante donante de Trump y otros republicanos, ha instituido cambios operativos que han provocado retrasos en las entregas en todo Estados Unidos.

Para los demócratas, los comentarios de Trump el jueves por la mañana fueron una clara admisión de que el presidente está intentando restringir el derecho al voto.

“El presidente de Estados Unidos está saboteando un servicio básico del que dependen cientos de millones de personas, cortando un salvavidas crítico para las economías rurales y para la entrega de medicamentos, porque quiere privar a los estadounidenses de su derecho fundamental a votar de manera segura. Catastrófica crisis de salud pública en más de 100 años ”, dijo el portavoz de Biden, Andrew Bates, en un comunicado.

Las negociaciones sobre un nuevo paquete de ayuda contra el virus casi han terminado, con la Casa Blanca y los líderes del Congreso en claro desacuerdo en el tamaño, alcance y enfoque para apuntalar los hogares, reabrir las escuelas y lanzar una estrategia nacional para contener el coronavirus.

Si bien hay algo en común, como los 100 mil millones para escuelas y nuevos fondos para pruebas del virus, los demócratas también quieren ver aprobados otros fondos de emergencia que Trump rechaza.

