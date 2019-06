Página

1 de 4

Volver a casa después de una deportación: el inicio de una nueva vida

Cómo adaptarte nuevamente a tu país de origen

Comienza una nueva vida con al frente en alto

¿Vas a volver deportado a casa y no sabes cómo adaptarte de nueva cuenta a tu país de origen? ¡No te preocupes, es posible!

Enfrentarse a una deportación es una situación temida por muchas personas que han ingresado de forma ilegal a los Estados Unidos, y es especialmente preocupante para aquellos que han logrado formar una vida en alguna ciudad de este país. Hay personas que llevan diez, veinte o más años viviendo en suelo americano, persiguiendo el sueño de prosperar y conseguir un futuro mejor para ellos mismos y para sus familias.

Pero, ¿qué pasa cuando es momento de volver al primer hogar que conocimos, aunque ya no lo sintamos como nuestro? Existen diversas formas en las que puedes irte adaptando poco a poco a una nueva ciudad y a las nuevas personas que te encontrarás en el camino; quizá sea momento de reencontrarte con viejas amistades o de explorar sitio que anteriormente no habías visitado.

Aquí te presentamos 5 maneras de comenzar una nueva vida en tu país de origen:

Ten la frente en alto

Si vas a volver deportado, no hay nada de que apenarse: una deportación no dicta la clase de persona que eres, y mucho menos el valor que tienes como persona; es simplemente un momento de incertidumbre que poco a poco irá solucionándose. Siéntete orgulloso de lo que has logrado, y recuerda que no cualquier persona tiene el valor de salir a buscar nuevas y mejores oportunidades para si mismo y para los que ama, así que aprovecha tu nueva vida.