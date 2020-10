Enfermero que fue voluntario para la vacuna contra el cornavirus da positivo al COVID-19

Joan Pons participó en los ensayos que desarollan Astra Zeneca y la Universidad de Oxford

Ahora solo espera que el virus no entre a su sangre, pero no ha experimentado síntomas

Joan Pons, enfermero que fue voluntario para la vacuna contra el coronavirus que desarrollan Astra Zeneca y la Universidad de Oxford admite que dio positivo al Covid, de acuerdo a un video que publicó la página de espectáculos de @chismenolikeoficial.

“Hola el momento de la verdad ha llegado, después de casi 4 meses dando negativos, ayer he dado positivo, me adelanté con un poco de congestión nasal y dolor de cabeza, llamé al teléfono de Oxford, me dijeron que que me hiciera una PSR por si acaso y me quedara en casa”, dijo el enfermero.

Agregó: “También me dieron hora para hoy jueves para ir al hospital a las 10 de la mañana y me han hecho muchísimas más pruebas y me han hecho otro isopado”.

Pero luego dijo lo más preocupante: “A las 4 de la tarde de hoy me he llevado un susto de muerte cuando el resultado ha vuelto que es positivo, eso quiere decir que el virus me está intentando atacar y ahora falta ver, pues ojalá que la vacuna empiece a actuar y pueda terminar con el virus antes de que me entre a la sangre”.

“Eso es la diferencia entre vacunarse o no, la vacuna no me protege de que el virus entre sino me protege de que el virus pueda pasar de mi pulmón a mi sangre, ahora pues ojalá me hayan puesto la vacuna y no placebo y el tiempo diga”.

También explicó: “Tengo que quedarme ahora en cuarentena en esta habitación en mi casa, pero tengo que volver jueves de la semana que viene a que me hagan muchísimas más pruebas, esa es la pregunta que está intentando contestar de la fase tres, es si la vacuna es eficaz”.

Y añadió: “En la fase 1, fase 2, preguntaban si era segura, si producía una respuesta inmunitaria, ahora faltaba la respuesta 3, es la eficacia, y la única manera de saberlo es que los voluntarios den positivo y hoy, yo he dado positivo y espero que todos damos un paso al frente para poder ya saber si es eficaz o no , acabar con el virus y que salga la vacuna cuanto antes mejor”.

Finalizó con esto: “De momento estoy bien, no tengo ningún síntoma, ya os seguiré contando, ahora estoy aquí, como Mecano cantaba, encerrado en mi habitación sin saber qué hacer”.

Para ver el video haz click aquí.