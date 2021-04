“Podrían ocurrir más explosiones”, dijo Joseph, y agregó que era imposible predecir si las próximas explosiones potenciales serían más grandes o más pequeñas que la primera, informó la agencia de noticias The Associated Press.

El volcán en San Vicente entró en erupción la mañana de este viernes. “La columna de ceniza está comenzando a caer alrededor del volcán”, dijo a The Washington Post Erouscilla Joseph, directora del Centro de Investigación Sísmica de la Universidad de las Indias Occidentales. “Es posible que haya algunos daños a la propiedad. Esto podría durar días, semanas o incluso meses”, aseveró.

Una erupción explosiva sacudió el viernes el volcán La Soufriere en la isla de San Vicente, en el este del Caribe, tan solo un día después de que el gobierno local advirtiera de una amenaza inminente y emitiera órdenes de evacuación obligatorias, informó The Washington Post.

Hasta el momento no ha habido informes inmediatos de víctimas por la erupción del volcán en San Vicente. La última vez que este volcán entró en erupción fue en 1979, y una erupción anterior en 1902 mató a unas 1,600 personas.

“No todo va a salir perfecto, pero si todos cooperamos … saldremos de esto más fuertes que nunca”, dijo Gonsalves. El primer ministro señaló que estaba hablando con los gobiernos del Caribe para que acepten las tarjetas de identificación de las personas si no tienen pasaporte.

Evacuaciones desde el día anterior

Los equipos de manejo de emergencias han estado yendo a las comunidades en la zona roja y proporcionando transporte a lugares más seguros, incluidos refugios preestablecidos, según Joseph. “Saben quién no tiene transporte porque todo esto ha sido sondeado antes”, dijo, y agregó que los que aborden el crucero no serían llevados a otro lugar, sino que permanecerían allí por un período de tiempo no especificado.

A última hora de la noche del jueves, los refugios se estaban llenando mientras una hilera de luces de automóviles que se dirigían a un terreno más seguro centelleaban a través de las oscuras montañas.