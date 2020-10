Se forma la cara de una catrina con el humo del volcán Popocatépetl

Este fenómeno sorprende a propios y extraños

Inmediatamente la imagen fue publicada en las redes sociales

Este 2020 al parecer no nos deja de sorprender ya que estando cerca las festividades del dia de muertos en México, el volcán Popocatépetl sorprendió a propios y extraños al formar la cara de una catrina con su humo.

Se menciona que la catrina apareció entre las fumarolas del volcán Popocatépetl, que se podía ver claramente con su enorme sombrero y que las faldas del volcán era su vestido.

Esta imagen que se formó muy parecida a la catrina, la criatura tradicional en la que cada año, más exacto el 2 de noviembre que visita y recorre las calles del pueblo mexicano, se compartió inmediatamente en las redes sociales.

Esto causó que varios internautas se asombraran por la increíble imagen que se formó y justo para estas fechas cercanas al dia de muertos.

A traves de la cuenta oficial de Instagram el programa Al Rojo Vivo compartió un reportaje acerca de este raro fenómeno, en el cual sus seguidores empezaron a comentar el post.

“Solo tonterías dicen benditos los que no ven tv ni escuchan noticias más solo están atentos a la venida de Dios y Bendito seas tu mi Dios”, “Por eso el latinoamericano no avanza mentalmente por creer en tantos disparates”, “Solo mier… hablan”, “Por eso que le les pasan Tantas desgracias creen hasta en una roca Dios mío”, fueron algunos de los comentarios de seguidores que no les gusto la publicación.

Pero no todo fue críticas, hubo usuarios que les gusto la foto y comentaron: “Independientemente de las creencias de cada quién. La foto está ching…!”, “Se ve clarito a la Catrina”, “Siiii……. parece una catrina, buenísima la foto”.

“Por tantas creencias y costumbres erróneas es que el mundo está como está….y todo lo que está pasando es por nuestro Dios no está contento con nosotros y como nos estamos manejando en este mundo”, dijo otra seguidora.

“Muy buena foto !! también la vi desde mi casa y se ve las fumarolas impresionantes !!”, dijo otro usuario que también observo la imagen desde su casa. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ.