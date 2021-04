Aunque esta explosión ha sido considerada como una de las más fuertes, las autoridades aún no tienen reportes de personas lesionadas o muertas, ya que fue mucho más potente que la que se registró el viernes pasado.

“ESTÁ DESTRUYENDO TODO A SU PASO”

“Está destruyendo todo a su paso”, dijo a The Associated Press Erouscilla Joseph, directora del Centro de Investigación Sísmica de la Universidad de las Indias Occidentales. “Cualquiera que no hubiera prestado atención a la evacuación, debe salir de inmediato”.

No hubo informes inmediatos de heridos o muertos por la última erupción del volcán San Vicente, que fue incluso más grande que la primera del viernes por la mañana. Aproximadamente 16,000 personas que viven en comunidades cercanas al volcán fueron evacuadas el jueves por órdenes del gobierno, pero un número desconocido se niega a irse.