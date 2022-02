El decreto del Kremlin no especificó si las tropas rusas entrarían en territorio ucraniano, ni tampoco cuándo, según USA Today y se dio justo después de que el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para sancionar a los estadounidenses que invierten en las regiones orientales de Ucrania de Donetsk y Lugansk, las dos áreas separatistas que Putin reconoció como independientes.

La Casa Blanca dice que el presidente Joe Biden ordenará nuevas sanciones contra Moscú luego de que Rusia tomara medidas para reconocer las regiones separatistas del este de Ucrania, informó The Associated Press. Joe Biden, desde días pasados anunció que Putin tenía la seria intención de invadir Ucrania y el reconocimiento de las dos regiones al este de Ucrania, podrían facilitar la situación.

El Kremlin dijo que Putin les dijo a los líderes de Alemania y Francia que pronto firmaría un "decreto relevante" en respuesta a las súplicas de los líderes separatistas de reconocer su independencia. No dio más detalles sobre lo que diría el decreto, informó AP. Se dio a conocer que el mandatario ruso, podría llegar a dar un comunicado en la televisión estatal rusa.

Los líderes europeos instaron a Putin a resistirse al reconocimiento, y el jefe de política exterior de la UE amenazó con posibles sanciones si lo hace. El presidente de Ucrania convocó una reunión de emergencia de altos funcionarios de seguridad, anunció The Associated Press. Si Vladimir Putin, llega a hacer oficial el reconocimiento de estas dos regiones de Ucrania podría terminar en fatales consecuencias.

Vladimir Putin regiones Ucrania: ¿Están decepcionados?

Según el Kremlin, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron expresaron su “decepción con tal desarrollo”, pero también “disposición para continuar los contactos”, informó The Associated Press. Los aliados europeos, en días pasados anunciaron su deseo de que Putin tomara buenas decisiones que no provocaran un conflicto armado.

En una reunión pregrabada cuidadosamente orquestada del Consejo de Seguridad de Putin, una serie de altos funcionarios rusos abogaron por reconocer la independencia de las regiones separatistas, aunque algunos sugirieron que Putin no tenía que hacerlo de inmediato, informó AP. Por el momento, Putin sigue sin expresar su respuesta sobre ese hecho.