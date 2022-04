“A pesar de las declaraciones ominosas, Rusia le dio a Estados Unidos una advertencia anticipada de su prueba. No fue una sorpresa. No consideramos que la prueba sea una amenaza para Estados Unidos o sus aliados”, informó el portavoz del Pentágono, John Kirby en recientes declaraciones tras hacerse oficial el lanzamiento de Rusia.

¿Cómo está la situación en Ucrania?

El presidente ruso, Vladimir Putin, se adjudicó la victoria el jueves en la batalla por Mariupol a pesar de que unos 2.000 combatientes ucranianos seguían escondidos en una planta siderúrgica gigante y ordenó a sus tropas que no asaltaran el bastión sino que lo sellaran “para que no pasa ni una mosca”, informó The Associated Press.

Putin expresó su preocupación por la vida de las tropas rusas al decidir no enviarlas para despejar la extensa planta de Azovstal, donde los defensores acérrimos se escondían en un laberinto de pasadizos subterráneos, informó AP. La situación actual en Ucrania, hace pensar que las tropas rusas se han mantenido con especial cuidado tras las “derrotas” que han sufrido en días recientes.