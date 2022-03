Y es que el mandatario ruso parece tener más peso o al menos el rostro más hinchado, por lo que las críticas no se hicieron esperar y muchos creen que es por la presión que se ejerce sobre él por la invasión a Ucrania, que ha desatado un sinnúmero de condenas de varios países. Archivado como: Vladimir Putin hinchado pálido

De inmediato la gente comenzó a ver su físico y comentaron sobre cómo luce en medio del conflicto bélico: “‘Putin no se ve bien… está ceniciento e hinchado’, opinó uno de los usuarios en las redes sociales luego de ver la controvertida fotografía.

Vladimir Putin hinchado pálido: ¿QUÉ PIENSA LA GENTE DE ESTA IMAGEN?

En la publicación de Twitter del Daily Mail, la gente comenzó a opinar y alguien explicó porqué es que luce así el mandatario ruso en la fotografía: “Para cada acción hay una reacción igual pero opuesta. Cuando exhibimos una fuerza negativa en pensamiento, palabra o acción, esa energía negativa regresará a nosotros. El karma lo destruirá”.

“¿Alguien le ha preguntado a Putin qué quiere? No he visto nada en Twitter que articule esto”, “entonces, ¿por qué publicaron la imagen, sin Photoshop?”, “¿Es esto acoso cibernético?”, “es el doble”, “tal vez él no está realmente a cargo”, sospecharon algunos sobre la fotografía. Archivado como: Vladimir Putin hinchado pálido