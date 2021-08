“¿Qué me hiciste?”, se escucha en el video

Usuarios de redes sociales reaccionaron de diferentes maneras al video donde se muestra el lugar donde perdió la vida la conductora Vivian Vásquez y donde se escucha una voz preguntar: “¿Qué me hiciste?”. ¿De qué se tratará todo esto?

“Va discutiendo con su pareja y ahí se distrajo, por favor, si una relación no funciona, calladitos la boca, váyase cada quien por su lado y no esperen a esto”, “Se escucha un grito aterrador, como si ella no cree verse muerta”, “Pues si dice ‘qué me hiciste’, algo extraño estaba pasando. Dios quiera y no sea algún vivo que le haya hecho daño al carro”.