Vive la adrenalina al máximo en Six Flags Over Georgia

Una de las joyas turísticas y de máxima diversión en el estado es Six Flags Over Georgia, el popular parque de atracciones mecánicas que ofrece 40 gigantescos y veloces roller coasters como Superman: Ultimate Flight y SkyScreamer, entre otras decenas de emocionantes juegos familiares.

Desde su inauguración en 1967, miles de niños, jóvenes y adultos esperan con ansias que Six Flags Over Georgia abra sus puertas para darle rienda suelta a la diversión y soprenderse con las novedades que les tienen preparadas.

Y esta temporada, la 52ava, no podía ser la excepción con la presentación de su nueva zona titulada ScreamPunk, cuya máxima joya es Pandemonium, un gigantesco péndulo mecánico de 147 pies de altura. En su base inferior hay 40 asientos para temerarios pasajeros que se atrevan a sentir la emoción de su vaivén que alcanza una velocidad de 70 mph. Además, la base gira para que todos experimenten la adrenalina al estar suspendidos de cabeza mirando el suelo.

Las atracciones de Six Flags Over Georgia

Con tantas atracciones, los visitantes tienen que madrugar y planear muy bien el tiempo para sacarle el máximo jugo a su paseo.

Entre los roller coasters más emocionantes, que superan velocidades de hasta 65 millas por hora, figuran Acrophobia, Batman The Ride, Blue Hawk, Sky Coaster, Dare Devil Dive, Georgia Scorcher, Goliath y The Great American Scream Machine. Además, están los populares Twisted Cyclone, The Joker Chaos Coaster, y los dos de Superman: Tower of Power y Ultimate Flight.

Por su parte los niños también tienen lo suyo. Ellos pueden disfrutar de atracciones mecánicas y juegos como Daffy Duck Bucket Blasters, Gold Town Racers, Acme Trucking Company, Gotham City Crime Wave, The Riverview Carousel, Hanson Cars, Monster Mansion y el Dahlonega Mine Train, entre otros.

Y justo en esta época, el parque abre sus puertas a la diversión todos los días hasta el fin del verano, que incluye la docena de atracciones de su zona acuática Hurricane Harbor como Calypso Bay, una enorme piscina de 38 mil pies cuadrados y los toboganes Tsunami Surge y Bonzai Pipelines.

He aquí algunos datos interesantes de un par de atracciones:

→ 1. Paradise Island. Es la zona interactiva de juegos acuáticos para niños de dos mil pies cuadrados que incluye tres enormes torres con una masiva cubeta de agua que cae cada cinco minutos. Forma parte de Hurricane Harbor, la popular zona acuática del parque. Incluye Calypso Bay, la gigantesca piscina de olas y de los toboganes Bonzai Pipelines y Tsunami Surge.

→ 2. Goliath. Una de las atracciones consentidas del público desde su inauguración en 2006 es esta velocísima montaña rusa que recorre a 70 mph casi 5 mil pies y una altura máxima de 200 pies. Los gritos se escuchan desde el inicio, pero la adrenalina se siente al máximo cuando se llega al tope de la primera caída libre de 170 pies; e inmediatamente se experimenta otra más empinada aún de 175.

→ 3. DC Super Friends. Divertida zona del parque que agrupa juegos para niños como The Joker Funhouse Coaster y Wonder Woman Flight School.

Música, comida, ofertas y eventos especiales



Se ofrecen tres shows musicales para los niños en el que pueden cantar y hasta celebrar su cumpleaños con sus personajes preferidos de Looney Toones. Por su lado, los jóvenes pueden escuchar en vivo a bandas locales como MaynEax (Hip-Hop), Cherry Bomb (Joan Jett Cover Band) y Forrest Isn’t Dead (Hip-Hop), el 22, 23 y 29 de junio, respectivamente.

Y en cuanto a gastronomía, hay comida y golosinas para todos los gustos con más de una docena de restaurantes.

La oferta más atractiva esta temporada es el 2019 Special Offer Pass, un pase para toda la temporada por tan solo $71.99 con la compra de cuatro o más pases. Incluye acceso ilimitado a Six Flags y White Water y admisión al Fright Fest y Holiday in the Park. El precio de un boleto general es de $71.99 en la taquilla.

Independence Day: del 3 al 6 de julio el parque ofrece actividades especiales para festejar el Día de la Independencia como la entrada una hora antes en las mañanas (al presentar en la puerta principal una lata sin abrir de Coca-Cola) a los siguientes juegos: Georgia Scorcher, Twisted Cyclone, Dare Devil Dive, Goliath, Batman: The Ride, Gotham City Crime Wave, Harley Quinn Spinsanity, The Joker Chaos Coaster, y Mind Bender.

Además, se podrá disfrutar del 4th Fest Foam Party!, una fiesta de burbujas y espuma con la música de un Dj. Y en su Coke Cool Zone habrá otro Dj que ameniza una fiesta bailable con los hits del verano y temas patrióticos.