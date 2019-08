View this post on Instagram

#harry potter #birthplace #DeVereHouse in #Lavenham #suffolk (on my way to #Cambridge) #travel #England #memories #life (ACLARACION: el 31 de julio dice la autora que es el cumpleaños de Harry Potter . Yo pase ese día por el pueblo de Lavenham en Suffolf frente a la casa que se uso como lugar de su nacimiento para la película. )Gracias por las felicitaciones pero mi cumpleaños es en otra fecha….lo que si es valioso es celebrar todos los días con animo de festejar la vida…Felicidades a [email protected] !! a Celebrar la #vida!