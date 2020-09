Viuda de Xavier Ortíz revela cómo le dio la noticia a su hijo de la muerte de su padre

Carisa de León rompe en llanto al recordar ese momento tan triste

Además, detalla la ‘ceremonia’ que hicieron para despedirlo

Carisa de León, viuda del cantante de Garibaldi, Xavier Ortiz llora y revela cómo le dijo a su hijo que su papá murió y causa conmoción, de acuerdo a un video que publicó la cuenta de Instagram de Despierta América.

Tras darse a conocer la lamentable noticia de su suicidio, el mundo del espectáculo colapsó por la manera en que se dieron los hechos.

Y es que días atrás, el artista reveló que tenía problemas económicos derivados de la pandemia por el coronavirus, por lo que tuvo que comenzar a vender mascarillas y gel antibacterial.

Aunado a esto, se dice que padecía una depresión ya que no podía ver muy seguido a su hijo, situaciones que consideran lo llevaron a tomar ‘la puerta falsa’.

En la siguiente entrevista te mostraremos el lado más vulnerable de Carisa de León, la viuda de Xavier Ortiz, de Garibaldi y quien detalló lo que hizo con el menor de edad.

“Yo ya había hablado con un psicólogo porque no sabía cómo decírselo, entonces me recomendó que hablara con la verdad, pero la verdad no tiene porque ser cruel”.

Entonces compartió lo que hicieron: “Le compramos unas veladores, le pusimos música de sanación de fondo y que habíamos impreso varias fotos de su papá y él, las teníamos boca abajo, entonces las íbamos abriendo y preguntábamos ¿Quién está en la foto? ‘Ahí está mi papi’. En diferentes estapas en la vida de Xavier”.

Luego le preguntó a su hijo: ¿Qué te gusta de tu papi? “Me gusta cómo se ríe. Me gusta que juega conmigo, me gusta que me lleve a comer la carnita roja, me gusta que nada conmigo”.

Agregó: “Todos fuimos diciendo cosas que nos gustan de Xavier, es un excelente papá, es muy cariñoso, es muy ordenado, que nos hace reír con chistes bobos, entonces llegó un punto de donde me dijo y ‘¿Dónde está mi papá?'”