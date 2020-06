Tomika Miller, la viuda de Rayshard Brooks, rompe el silencio tras la muerte del afroamericano a manos de policías de Atlanta y dice que no puede ver el video de su deceso en un estacionamiento de la cadena de comida rápida Wendy’s, de acuerdo a una publicación del New York Post.

La mujer dio una entrevista para la televisión y visiblemente afectada por la situación confesó que no tiene las fuerzas de observar el material porque “ya está sufriendo lo suficiente”.

De manera textual la viuda de Rayshard Brooks dijo para el programa Today de NBC: “Ya estoy sufriendo lo suficiente en este momento, así que ver que mi esposo es derribado … no podría ver eso. No puedo soportar eso en este momento”.

De esta manera, Tomika Miller, la viuda de Rayshard Brooks, reveló que su mayor miedo es enfrentar a sus hijos en los servicios funerarios, porque deberá darles una explicación que siente aún no puede hacer.

Rayshard Brooks falleció por dos disparos a manos de un policía, cuando se encontraba en un estacionamiento de Wendy’s, luego de varios reportes de los clientes que decían que en el automóvil del drive thru había un conductor dormido.

El conductor era al afroamericano que se encontraba en aparente estado de ebriedad, lo que originó que se le hiciera una prueba del alcoholímetro que no logró pasar.

Después de allí se suscitaron los trágicos hechos que terminaron con la muerte del hombre, quien ese mismo día festejaba el cumpleaños de una de sus hijas de ocho años de edad.

En la entrevista, la mujer comentó que temía.”Entonces tengo que revivirlo de nuevo y tengo que explicarle qué es la muerte y cómo debemos continuar y ser valientes para tu padre”.

Rayshard Brooks fue perseguido por los oficiales y éste logró tomar una de sus Taser pero sin hacer daño a los agentes.

La persecución y sometimiento fue grabado por el lugar y además por las cámaras policiales, además de algunas personas que se encontraban al momento de los hechos.

De acuerdo a NBC News, el abogado de la familia, Chris Stewart consideró que no había motivos para que los policías de Atlanta usarán de manera excesiva su fuerza para someter a la víctima.

“La vida de ese hombre no debería haber sido tomada tan cruelmente simplemente por escapar con un arma no letal”.Entonces agregó: “Ya no tenemos idea de qué es la justicia. ¿Está haciendo que despidan a alguien? ¿Alguien está siendo arrestado”.

Esto tras la declaración de Tomika Miller, la viuda de Rayshard Brooks.

Luego finalizó su discurso: “La justicia nunca lo traerá de regreso dependiendo de cómo se quiera definirlo, pero lo que queremos es que sea arrestado y lo que queremos es una mejor comprensión de la policía basada en la comunidad en este país”.

La muerte de Rayshard Brooks de la que aún no se repone su esposa, se da unas semanas de que se suscitara otro crimen racial contra George Floyd en Minneápolis en condiciones similares, lo que ha desatado el enojo de la población estadounidense.

“Rayshard debe estar sonriendo porque su nombre será recordado siempre”, dijo este lunes Tomika Miller, la esposa del joven, en una conferencia de prensa, donde hizo un llamado para que las manifestaciones para pedir justicia sean pacíficas.

Tomika Miller, the wife of Rayshard Brooks, who was fatally shot by Atlanta police at a Wendy's on UniversityAve, tells us the officers "need to be put away.” "If it was my husband who shot them, he would be in jail. He would be doing a life sentence." pic.twitter.com/Poxy11RjMq

— Brother tyrone X (@tyrone_brother) June 14, 2020