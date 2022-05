“Sí voy a ir al juicio, voy a ir para ver la justicia de Dios… ese merece su castigo, porque aquí si tú abandonas a una persona, es un delito y él lo abandonó, no le dio ayuda”, comentó Mercedes Arce ya visiblemente más tranquila y resignada a lo sucedido con su amado con quien lamentablemente ya no pudo casarse.

No pidió perdón Pablo Lyle a pesar de que aseguran que sí lo había hecho

La viuda del hombre que murió por culpa de Pablo Lyle, manifestó que su amado no debió bajarse del coche, pero la actitud del actor no fue la correcta: “Yo sé que él (Juan Ricardo) no debió bajarse pero se bajó, pero lo injusto fue lo que pasó, que se bajó él (Pablo) y no debió hacerlo y habérmelo golpeado y dejarlo como si fuera un perro”, dijo.

Además, Mercedes Arce confesó que pese a que sí se había dicho que Pablo Lyle estaba arrepentido, jamás le pidió perdón a ella por el acto: “Él no es un perro, tiene esposa, tiene hijos, tiene familia, tiene madre y me lo abandonó, y ni siquiera me ha disculpado… de mirarme a los ojos y decirme ‘una disculpa’, él no se ha disculpado, no me ha dicho ‘I’m sorry'”, afirmó la mujer.