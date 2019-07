Página

Viuda del sobrino de Joan Sebastian que fue asesinado rompe el silencio

Linda Cuevas habló sobre el video del asesinato de su esposo

La revelación llegó a seis meses del terrible atentado

Linda Cuevas, la viuda de Hugo Figueroa, sobrino de Joan Sebastian quien muriera asesinado a balazos por un comando armado rompió el silencio y habló sobre cómo se siente tras perder al amor de su vida.

Hace medio año el mundo de la música regional mexicana y del jaripeo despertaron con la lamentable noticia del asesinato del sobrino de Joan Sebastian, quien era un empresario del espectáculo del jaripeo. Tristemente, Hugo Figueroa murió a manos de un comando armado, quienes lo secuestraron varios días a la salida de un jaripeo y posteriormente lo ataron a un árbol y dispararon en repetidas ocasiones con armas de grueso calibre terminando así con su vida.

Las cámaras de ‘Suelta la Sopa’ hablaron con la viuda del sobrino de Joan Sebastian, quien aseguró que no buscaría acciones legales para enmendar el dolor que siente tras la muerte de su esposo.

“No sé nada (de lo que pasó con Hugo), no he querido saber nada, no me interesa saber nada, No va haber nada que me regrese a mi esposo, entonces no me interesa”, comentó Linda Cuevas.

Sobre el video donde se ve el momento de la ejecución del sobrino de Joan Sebastian, su viuda comentó: “No he querido ver el video, ni lo voy a ver. Me preocupa que lo vean mis hijos, eso es lo único que me preocupa”.

Asimismo, la viuda de Hugo Figueroa habló sobre los proyectos que dejó su esposa como empresario de jaripeo.

