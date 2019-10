Página

Destapan lo que supuestamente la viuda de José José piensa de los mexicanos

El exguardaespaldas de José José reveló que la ahora viuda del cantante nunca estuvo feliz en el país de José José

Las supuestas declaraciones de Sara Salazar la tienen en el ojo del huracán

¿Sara Salazar despreciaba México? Cuauhtémoc Sánchez, exguardaespaldas de José José, reveló que la ahora viuda del cantante nunca estuvo feliz en el país de su famoso marido.

El hombre que pudo trabajar en diversas ocasiones con el intérprete aseguró que mientras él era una persona amable y les pedía ser considerados con sus fans; por su parte, Sara Salazar despreciaba a los mexicanos.

“Decía que este país estaba lleno de nacos y que se quería ya largar de este país; se expresaba más feo, pero no te lo puedo decir en cámaras”, contó en primera instancia en entrevista para el programa “Todo para la mujer”.

Sin embargo, ante los cuestionamientos de qué era exactamente lo que decía, Sánchez recordó una de sus frases y dijo: ‘ya quiero largarme de este pinche país que está lleno de nacos, no los soporto’”.

Finalmente, Cuauhtémoc Sánchez se mostró esperanzado en que con el tiempo muchas cosas salgan a la luz. “Todo va a salir a la luz y si Pepe y Marysol proceden se van a saber muchas cosas. Ojalá que lleguen al fondo”.

Sarita Sosa, hija menor de José José tendrá que pagar ‘duras consecuencias’ por lo que hizo con su padre (VIDEO)

Laurá Núñez, amiga muy cercana y ex mánager de José José no se guardó nada y arremetió en contra de Sarita Sosa, hija menor del cantante. E incluso confirmó que habrá una demanda para la heredera del ‘Príncipe de la canción’.

Laura Núñez, ex mánager de José José, aseguró que Sarita Sosa y Sara Salazar no cumplieron la última voluntad de José José, que era ser sepultado junto a los restos de su madre en el Panteón Francés.

En entrevista para el programa Ventaneando, Núñez relató su lucha junto a José Joel y Marysol Sosa, hijos mayores del “Príncipe de la canción”, para cumplir su último deseo.

“Por eso aguantamos lo que aguantamos, para cumplir la voluntad del señor (José José) que era estar enterrado en México con su mamá, y ser velado con una misa en la Basílica con su madre celestial y su madre terrenal”, expresó.

La que también fuera amiga incondicional del intérprete de “La nave del olvido” reveló que en los próximos días interpondrá una demanda contra Sara Sosa en material laboral.

“(La demanda incluirá) 18 años donde no hubo seguro social, hubo falta de pagos, muchos, me tengo que sentar bien a redactar, y hacerla y notificarle a la niña”.

Y subrayó: “Así como la niña quiso derechos, pues ahora va a tener obligaciones y por parte de sus hijos lo que les corresponde por ley”.

De la misma manera, Laura reveló que no se le pudo realizar ninguna autopsia al artista. “No la pidieron las señoras Saras, no se le hizo porque ellas dijeron que no, obligatoria no (era) porque no fue accidente”.