Según varios expertos, la vitamina D que se obtiene a través de alimentos y por la exposición a la luz solar puede ayudar a las personas a mantenerse saludables durante la pandemia de coronavirus.

Valerie Schulz, del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Florida Central, indicó que los niveles de vitamina D parecen desempeñar un papel importante en las tasas de mortalidad a causa de la enfermedad COVID-19, reseñó WSBTV Atlanta.

La vitamina D es producida dentro de nuestra piel después de la exposición al sol. Es compatible con nuestro sistema inmunitario, ayudando a atacar virus y moderando la respuesta frente a los mismos.

— The Independent (@Independent) May 12, 2020

Vitamin D likely to reduce complications among coronavirus patients, study finds https://t.co/haLaTqpTPD

Los estudios muestran que los países con una exposición solar más directa durante los meses de invierno, aquellos que se encuentran al sur de los 35 grados de latitud, tienen una gravedad COVID-19 más baja.

Schulz sugiere una dieta con pescado graso, huevos y leche ya que estos alimentos son altos en vitamina D.

“Para resistir la enfermedad del COVID-19, es una técnica útil poder incluir un suplemento de vitamina D”, dijo Schulz.

La doctora resaltó que los bloqueadores solares que bloquean los rayos solares dañinos también pueden bloquear los rayos que nuestra piel necesita para producir vitamina D.

Schulz dijo que recomienda una exposición limitada al sol sin bloqueador solar en horas donde las rayos solares no son tan fuertes, asimismo, recomendó el uso de aplicaciones como “D-minder“, una aplicación que rastrea la cantidad de vitamina D que una persona obtiene a través de la exposición a la luz solar.

New research suggests that Vitamin D deficiency could lead to severe coronavirus complications https://t.co/mIcCdAJJmw (Video via @QuickTake) pic.twitter.com/5mpqOVMmGQ

— Bloomberg (@business) May 13, 2020