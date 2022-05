México y Estados Unidos negocian visas para migrantes

Las visas serán de trabajo y temporales

Ambos países estudian la posibilidad de poner fin al Título 42

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron negociar la expedición de visas temporales de trabajo a migrantes en territorio mexicano y algunos países de Centroamérica. En los encuentros que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón tuvo con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Estado Anthony Blinken en Washington, el titular de la SRE abordó la creación de una estrategia para Centroamérica.

“Nosotros propusimos ahí esencialmente que hagamos una conferencia en Centroamérica para presentar el número de empleos que podemos crear en los próximos meses, ya no tanto los montos de inversión, sino cuántos empleos podemos crear, digamos, unificando esfuerzos. Porque de otra manera no vemos que sea posible lograr una reducción importante en los flujos migratorios, si no hay eso, lo vemos muy difícil”, dijo el canciller en conferencia de prensa.

¿Para quiénes serán las visas?

Acordó con Mayorkas la instalación de un grupo de trabajo que tratará de expandir los programas de visas temporales para trabajadores de México y Centroamérica con el objetivo de reducir el flujo migratorio a Estados Unidos, de acuerdo con información reseñada por la agencia El Universal.

Lo anterior, ante las afirmaciones de Mayorkas de que la próxima eliminación del Título 42, es decir, el fin de las restricciones sanitarias fronterizas impuestas por la administración Trump, incrementará el flujo migratorio a su país, mientras que Ebrard dijo que México no dará paso libre a migrantes.