No pudieron salvarla en el hospital

Una vez liberada, Virginia López fue trasladada rápidamente por aire al Hospital de la Universidad de Duke para que los médicos pudieran operarle el brazo. Sin embargo, la víctima murió durante la noche debido a sus heridas. Luego, una hija confirmó la noticia en Facebook al publicar un mensaje para honrar a su madre, reseñó The Sun.

Miriam Amado López recordó a su madre como una mujer “amable, divertida, trabajadora, hermosa, proveedora” y la “columna vertebral” de su “familia”, detalló el informe del New York Post. “Mi madre es la mejor madre que una chica puede tener. Me enseñó a ser resistente, la importancia del trabajo duro y me mostró cómo se siente el verdadero amor. Desde muy joven mi mamá no tuvo la vida más fácil”, comentó en la publicación.