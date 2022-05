Violeta Isfel está hospitalizada y cuenta la razón; ¿Se encuentra grave?

Aunque la actriz que protagonizó a Antonella advirtió a sus seguidores de que no se encontraba grave, si dijo que el parásito que tiene en el estómago le ha causado varios problemas. “Ya ven que he estado con diarrea y sintiéndome mal, pues bueno, hoy caí en el hospital, estoy bien, solo traigo una deshidratación enorme y un parásito muy severo. No se preocupen, los estudios me los darán pronto”, dijo Isfel a sus seguidores. Archivado como: Violeta Isfel está hospitalizada

Violeta Isfel está hospitalizada: Empezó a tener sangrado y estaba completamente deshidratada

“Pues miren, como saben empecé con ‘Las Estrellas bailan en Hoy’ y el primer día me agarró una diarrea como rara y vómito. Me atendieron en Televisa, me dieron antibióticos y todo. Los siguientes días estuve bien, hidratándome y así. Pero la semana pasada me empecé a sentir mal, no recuperaba el ‘hacer del baño normal’, seguía con diarrea, bajé de peso muchísimo, me empecé a asustar.

"De hecho el sábado se cancelaron las funciones porque me sentí mal, entonces le hablamos al gastroenterólogo, me dio cita el lunes, un medicamento nuevo y me dijo que con esto tenía que estar bien. Me cambiaron la dieta y la noche del martes terrible. Estuve sangrando, le hablamos al gastro y dijo que le corriéramos al hospital. Me atendieron de volada, pero llegué con un nivel de deshidratación que no le deseo a nadie". Contó Violeta a sus seguidores. Aunque estuvo un poco grave, Violeta Isfel dijo que se encuentra mucho mejor y que va a seguir en recuperación, por lo pronto, reposará de los proyectos que tiene actualmente.