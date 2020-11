Violeta Isfel posa desnuda y se tapa sus pechos con solo unas hamburguesas

La actriz generó polémica por aparecer desnuda hace unos meses

Incursionó al negocios de la comida debido a la crisis del coronavirus

La actriz Violeta Isfel, que interpretó a Antonella Rincón en Atrévete a Soñar, lo vuelve a hacer y aparece desnuda en las redes sociales y se tapa sus pechos con solo dos de sus hamburguesas, esto de acuerdo a una fotografía que se filtró a través de la cuenta oficial de Instagram de @cuentameloyaof.

Fue hace unos meses que la artista sorprendió a propios y extraños al posar sin calzones desde su cuenta de Instagram.

Esto generó una gran polémica, que hasta ella misma tuvo que borrar la postal, pero luego explicó los motivos de su decisión.

“Hola, honestamente no hay nada más qué decir, no me hackearon la cuenta, para nada, yo subí esa foto orgullosísima y muy feliz, pero por ahí unas cuestiones tuve que archivarla, no la borré, aunque han pensado 20 mil 500 cosas y han querido hacer un mitote”.

Y agregó: “Tuve que archivarla, me pidieron que la archivara por un ratito y ya después la volvería a subir, la desarchivaré y la volveré a poner, poner pues no hay nada más qué platicar, la verdad es que yo estoy muy orgullosa, muy feliz de esa fotografía”.

Y finalizó de la siguiente manera: “Mi esposo es el que de pronto me ve en momentos que yo ni me imagino y surgen fotos preciosas y me siento orgullosa de ser la mujer que soy, entonces también soy esa mujer sexy, también soy esa mujer íntima, digamos”.

Ahora aprovecha la gran fama que alcanzó su negocio de hamburguesas para darle un empujoncito con esta atrevida postal.

La actriz Violeta Isfel, mejor conocida como Antonella Rincón en Atrévete a Soñar, incursionó en el negocio de la comida debido a la crisis del coronavirus y hoy goza de una buena popularidad.

Muchas personas recordaron que la nueva fotografía en la que aparece desnuda y se tapa sus pechos con solo dos hamburguesas es parte de una apuesta que hizo en el programa Me Caigo de Risa.