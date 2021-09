Violeta Isfel rompe en llanto en televisión

Afirma que no se reconoce a sí misma

¿Qué estará pasando? “No me reconozco”. La actriz mexicana, Violeta Isfel rompe en llanto en plena transmisión de televisión al lanzar una inesperada confesión personal, en donde afirma que cada día que se levanta de su cama y se observa frente al espejo no logra reconocer quién es y cuál ha sido el arduo trabajo que ha estado haciendo para salir adelante. Relacionado Cantante de reggaetón está de luto por el asesinato de su tía y pide justicia Aseguran que Lolita Ayala está mal de salud Muere exintegrante de Caifanes, Juan Carlos Novelo Violeta Isfel ha sido una de las actrices mexicanas más queridas por el público, y es que desde que llevó a cabo su proyecto en Atrévete a soñar, dando vida de Antonella, la enemiga de Patito, interpretado por Danna Paola, Violeta catapultó su vida artística a niveles incluso fuera de México. Violeta Isfel lanza confesión personal en cadena nacional Lamentablemente para esta guapa y talentosa actriz las cosas no fueron nada fáciles, ya que después de casi ‘huir’ del padre de su hijo hace ya unos cuantos años y salir adelante vendiendo hamburguesas debido a la tremenda crisis debido a la pandemia del COVID-19, Violeta se ha convertido en toda una inspiración para muchos. A pesar de esto, la actriz de telenovelas confesó para un programa de la cadena Multimedios, que ella aún no logra atribuirse todos estos sacrificios, ni mucho menos ha visto todo el arduo trabajo que ha estado realizando para llegar al lugar en el que está, afirmando que cada día que se levanta y se ve al espejo “no logra reconocer la persona que es”.

La actriz mexicana, Violeta Isfel rompe en llanto en televisión al lanzar una confesión muy personal De acuerdo con el portal People en español, fue a través del programa “Mamá dice”, de la cadena de Multimedios, en donde la actriz mexicana de 36 años dijo que actualmente estaba pasando por una situación bastante personal al no reconocer la persona que es todos los días, ni mucho menos todo lo que ha logrado, lanzando gran confesión frente a cámaras. En el video se logra observar cómo Violeta Isfel comenta lo difícil que ha sido después de convertirse en madre, comentando que sus sentimientos estaban aún más fuertes debido a las hormonas que estaba tomando: “Me está costando mucho trabajo, no sabes cuánto. Las hormonas me tienen loca, no entiendo nada”.

“Me veo al espejo y no me reconozco”; Violeta Isfel rompe en llanto en televisión al lanzar una confesión muy personal Posteriormente a esto, la actriz mexicana, Violeta Isfel con lágrimas en los ojos, lanzó una fuerte confesión personal, afirmando que desde hace muchos años no se reconocía, comentando que era algo muy difícil para ella: “Me veo al espejo y no he podido verme en el diciendo ‘esta mujer eres y ve todo lo que has recorrido’?”. Ante esto, la sexóloga del programa de Multimedios comentó que era un proceso muy normal, por el cual muchas mujeres han pasado, aplaudiéndole a la mexicana por la valentía que tuvo al confesar esta situación tan personal para ella, tratando de descifrar el conflicto por el cual la actriz estaba pasando, en donde no podía siquiera reconocerse a sí misma.

“Que bueno que lo enfrentas”; Violeta Isfel rompe en llanto en televisión al lanzar una confesión muy personal La sexóloga le comentó a Violeta Isfel que hacía muy bien al enfrentar este problema, afirmando que no depende de nadie, ya que todos podían reconocer quién era la actriz, pero debido a que había estado pasando por muchas cuestiones personales y laborales, era un hecho que esa incertidumbre y ese desasosiego estuviera en ella: “¡Que bueno que lo enfrentas! Y no depende necesariamente de ellos, porque tu marido babea por ti, te ve como te vemos todas, hermosa, preciosa; perco claro, tú pasaste de una década a otra”, posteriormente a esto, la especialista afirmó que era debido a que el público la veía de una manera cuando en realidad era una muy distinta.

“Tú has crecido y has cambiado”;Violeta Isfel rompe en llanto en televisión al lanzar una confesión muy personal “Fíjate, en una parte pública de siendo la jovencita, la chiquita, la nenita, o sea, tú misma te compraste esa idea de siempre ser joven y, aunque eres mucho más joven que yo, has crecido, todo el cuerpo cambia, las circunstancias cambian, y te está costando trabajo verte en esta nueva etapa de la vida”. Para finalizar y afirmar que era algo sumamente normal, debido a las hormonas para el embarazo que se estaba tomando, la especialista afirmó que era una persona muy capaz y madura: “Lo vas a lograr porque eres una mujer muy inteligente, dando el tránsito a la mujer madura en la que te estás convirtiendo”. Comentando de paso que los procesos de fertilización ‘enloquecían’ a todos. Archivado como: Violeta Isfel rompe en llanto en televisión al lanzar una confesión muy personal VIDEO AQUÍ

