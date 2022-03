El encuentro disputado de la Liga MX de la fecha 9 entre el conjunto de los Gallos de Querétaro y el Atlas de Guadalajara no pudo concluir debido a un conato de bronca que se presenció entre las barras de cada equipo. Este suceso fue tan lamentable que incluso aparentemente hubo saldo mortal en el estadio Corregidora.

Violencia fútbol Querétaro Atlas: “Deberán responder por los hechos”

Tras los actos violentos que se presentaron en el partido Querétaro vs Atlas, el Gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri, emitió un par de mensajes en su cuenta de Twitter. “Condeno con toda energía la violencia del día de hoy en el Estadio Corregidora. La empresa propietaria de Gallos e instituciones deberán responder por los hechos. He dado instrucciones para que se aplique la ley con todas sus consecuencias. En Querétaro no hay impunidad”, escribió el gobernante queretano.

“Tendré en unos minutos una reunión con los responsables de Seguridad Pública y Gobierno. Por ello, he pospuesto mi salida a Europa en gira de atracción de inversiones hasta que se inicien las investigaciones y se deslinden responsabilidades, por acción u omisión”, agregó Mauricio Kuri.