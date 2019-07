Página

Es importante comprender qué es la violencia que vives cuando has sido amenazada, maltratada, golpeada o abusada sexualmente.

La violencia es ilegal y al denunciarla no debe importar tu situación migratoria.

Si sufres violencia doméstica puedes pedir ayuda en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos o llamar gratis Línea Nacional de Ayuda Contra la Violencia Doméstica 800-799-SAFE (7233).

Las relaciones siempre pueden ser un tema complejo, pues aunque cada caso es diferente, todas las parejas en algún momento enfrentan una crisis. Sin embargo, es importante tener presente que esto no excusa o justifica el maltrato físico ni cualquier otro tipo de violencia en casa.

¿Cómo saber cuándo se vive violencia en casa? Se vive violencia cuando has sido amenazada, acosada, maltratada, golpeada, lesionada o abusada sexualmente. Debemos igual saber que el maltrato físico no solamente es golpear sino también empujar, patear, jalar el cabello, arrojar objetos, etc. Como también que el castigo físico no es la única forma de maltratar, sino que también puede hacerlo con palabras o insultos, de forma emocional y psicológica.

Muchas mujeres inmigrantes o indocumentadas en los Estados Unidos sufren casos de violencia. Sin embargo, por el miedo de ser detenidas o deportadas prefieren no denunciar los hechos y pedir ayuda. Pero debes saber que la ley te apoya y que respalda el hecho de que nadie debe ser violentado. La violencia se puede dar tanto en unión libre como en matrimonio y en Estados Unidos, la ley te protege del maltrato incluso si el abusador no es ciudadano estadounidense.

Muchas veces, las mujeres que sufren maltrato no denuncian a su pareja por que tienen miedo de ser humilladas por su comunidad, miedo a perder la custodia de sus hijos, ser deportadas e inclusive que el victimario abuse más de ellas. Lo primero que debes saber si sufres maltrato es que NO estás sola.

Si deseas denunciar el abuso de tu pareja puedes acudir al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. La violencia es ilegal y al denunciarla no debe importar tu situación migratoria, lo que significa que si eres cuestionada en este sentido no tienes la obligación de responder. Si no dominas el idioma inglés y tienes dudas al levantar la denuncia, puedes solicitar a los oficiales un traductor.