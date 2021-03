Sufrió violación en un viaje a Acapulco

“Estoy en pláticas con ella para contar la historia, pero eso será más adelante cuando yo pueda, legalmente, poder hablar más del tema”. Berriel dio a conocer públicamente a través de su cuenta de Instagram a inicios de este mes que en 2020 fue violada por Eduardo “N” en un viaje a Acapulco al que la invitó el actor Gonzalo Peña y quien estaba en la misma habitación en el momento de los hechos.

Actualmente, Eduardo “N” está en prisión preventiva mientras llega la próxima audiencia y ya hay una orden de aprehensión en contra de Peña, por lo que se le está buscando: “Me siento más tranquila porque se han dado pasos muy importantes, pero la verdad es que no he sentido todavía cómo he seguido mi vida ya porque me he dedicado ahorita sólo a esto, no he podido hacer otra cosa que no sea esto”.