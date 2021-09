Los informes de la violación a datos de esta semana indican que información personal fue expuesta, incluidos números IMEI. ¿Deberías pedirle a T-Mobile que reemplace mi teléfono? Creo que esta violación es un riesgo severo de seguridad, que compromete no sólo al teléfono, sino también todos los datos en él”.

La opinión de Clark sobre la preocupación sobre la violación de datos

Clark dice: Hay más de una medida de protección que puedes tomar en este momento para proteger tus datos. “Lo más importante para ti es reemplazar tu PIN en tu cuenta de T-Mobile. Eso será una medida fundamental que puedes tomar para protección”, dice Clark. T-Mobile también ha reiniciado los PIN de todos sus clientes, pero debes revisar tu cuenta para asegurarte de que así sea. Clark dice que si los números IMEI de los móviles caen en manos de los criminales, “puede crear un riesgo para algunas versiones de clonación de teléfonos que pudiera ser empleado para ingresar a tus cuentas financieras existentes”.

Además, expresa, “El problema más grande con la violación de datos de T-Mobile es que los criminales podrían potencialmente tener tu número de Seguro Social y otra información importante que permitiría que tomarán tu identidad. Por esa razón, lo primero que tienes que hacer (si no lo has hecho) es congelar el crédito con los tres buros más importantes. Evitará que alguien aplique para un nuevo crédito como si fueras tú”. ¿Tienes una pregunta para Clark? ¡Utiliza este formulario para preguntarle! Recuerda que puedes escuchar el podcast de Clark Howard en cualquier momento aquí. Si tienes una pregunta pero no quieres salir al aire, contacta al Clark’s Consumer Action Center para consejos financieros.