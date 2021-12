Según lo reportado en el libro de la periodista Anabel Hernández, Andrés García y Joan Sebastian no sólo eran amigos de Arturo Beltrán Leyva, sino también habrían sido ‘socios’ en cuanto al tema de la droga, lo que de comprobarse, tendrá al actor mexicano en un serio problema, pues el fallecido cantante ya no está para ‘responder’ a los supuestos.

“Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirán doliendo. Me duele nombren y afecten tanto a mi esposo que es un hombre intachable y trabajador, además de ser un gran papá y compañero. Por supuesto a mi familia, a mi círculo social y a la empresa a la que trabajo y me ha dado tanto”. Archivado como: Joan Sebastian y Andrés García ligados al narcotráfico

A punto de terminar con este video, Galilea Montijo quiso dejar en claro que no tiene y no ha tenido ninguna relación indebida, ni mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez (acusada de beneficiarse de la adjudicación ilegal de contratos públicos por 2 mil 950 millones de pesos).

Galilea Montijo hace inesperada petición

Por último, la conductora mexicana, quien hace unas semanas sufrió la muerte de su padre a consecuencia del coronavirus, pidió, y suplicó, que paren los ataques a su persona que ha sufrido por tantos años: “Yo ya no hablaré nada de este tema ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo”.

“Espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa y también lo respeten. Siempre me he callado y he aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas, soy una mamá de familia muy dolida, una mujer, y me siento devastada y muy dolida, una mujer que ha sido muy trabajadora desde los 14 años”. Archivado como: Joan Sebastian y Andrés García ligados al narcotráfico. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.