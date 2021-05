En el video el artista relata lo difícil que ha sido para él andar dos días preocupado por no encontrar ese documento tan importante, ya que no puede nadar libremente por las calles, ya que las autoridades se lo pueden pedir en cualquier momento.

Vincen Melendres: “TRAÍA UN BILLETITO”

“La verdad la cartera pues también traía dinero, traía un buen billetito, pero en sí no es tanto lo que me preocupa, obviamente a nadie nos gusta que se nos pierda dinero, pero en esta ocasión lo que más me preocupa, pues es mi visa”, dijo con una voz seria y preocupada el vocalista de Arrolladora Banda Limón.

“Así que si tu la tienes házmelo saber, obviamente se te va a recompensar y pues a mi gente de Chicago si me pudieran ayudar a compartir este video para poder llegar a más personas y ver si puedo recuperar este documento, para mí es muy importante mi gente, se los agradecería bastante”. Para ver el video haa click aquí.