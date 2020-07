Vikki Carr | Biografía

Vikki Carr es una cantante norteamericana nacida en El Paso, Texas, Estados Unidos, el 19 de julio de 1941. Su nombre completo es Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona, y proviene de una familia de ascendencia mexicana conformada por sus dos padres y seis hermanos menores. Ha destacado como cantante tanto en Estados Unidos como en México, Reino Unido, Australia y otros países, además de dedicar una gran parte de su vida a la filantropía y causas altruistas.

Nombre real: Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona

Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona Lugar de nacimiento: El Paso, Texas, Estados Unidos

El Paso, Texas, Estados Unidos Fecha de nacimiento: 19 de julio de 1941

19 de julio de 1941 Ocupación: Cantante

Cantante Género musical: Country, pop

Country, pop Pareja: Pedro De León (1993-2019); Michael Nilsson, Dan Moss (1966-1974)

Pedro De León (1993-2019); Michael Nilsson, Dan Moss (1966-1974) Nacionalidad: Estadounidense

Familia de Vikki Carr



Carlos Cardona (padre)

Florence Martínez (madre)

Pareja de Vikki Carr



Pedro De León (1993-2019)

Dan Moss (1966-1974)

Su carrera comenzó cuando tenía apenas 22 años de edad, cuando un importante productor musical quedó impresionado con su rango vocal y la invitó a firmar un contrato con la disquera Liberty Records, en 1962.

Desde esa época, la fama de Carr fue incrementando, pero también lo fue haciendo su interés por contribuir con su país en diversas causas; por este motivo, en 1966 se unió a una gira que tenía como propósito apoyar al ejército norteamericano en la Guerra de Vietnam.

Para ese año, la cantante ya había lanzado al mercado cinco álbumes de estudio, además de haber alcanzado los primeros lugares de popularidad con su sencillo “He’s a rebel”.

Cinco años después de haber iniciado su carrera musical, fue nominada a tres premios Grammy, gracias a la producción “It must be him”, a las que le siguieron otros éxitos de la radio como “The Lesson” y “With pen in hand”.

Durante la etapa más prolífica de su carrera, Vikki Carr fue invitada a participar en una gran cantidad de series de televisión, Talk Shows y películas, en las que mayormente tuvo participaciones especiales.

A pesar de haber alcanzado un gran éxito en los años 60’s y 70’s en Estados Unidos y otras partes del mundo, no fue sino hasta la década de los 80’s que la artista comenzó a ganar más audiencia en México. Su cercanía con la comunidad latina fue creciendo cada vez más, y en pocos años ya era reconocida como una de las máximas exponentes de la música latina en Estados Unidos y México, llegando a grabar varios temas en español y realizando duetos con grandes artistas de la época, entre los que se encuentran Vicente Fernández, Julio Iglesias y Ana Gabriel, entre otros.

Entre sus logros más destacados se encuentra haber cantado para cinco presidentes estadounidenses: Ronald Reagan, Richard Nixon, Gerald Ford, Bill Clinton y George Bush; además, cuenta con su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

Discografía de Vikki Carr



1963; Color her great!

1964; Discovery!

1964; Discovery! Vol. II

1965; Anatomy of Love

1966; The Way of Today

1967; Intimate Excitement

1967; It must be him

1967; Great performances

1968; Vikki!

1968; Don’t break my pretty balloon

1969; For once in my life

1970; Nashville by car

1971; The ways to love a man

1971; Que sea él

1971; Love story

1971; Superstar

1972; The first time ever (I saw your face)

1972; En español

1973; Ms. America

1973; Live at the Greek Theatre

1964; One hell of a woman

1975; Hoy

1980; Y el amor

1981; El retrato del amor

1982; Vikki Carr

1983; Serie de colección: 15 auténticos éxitos

1984; A todos

1985; Simplemente mujer

1986; Promesas

1986; Esta noche vendrás

1986; Ok, Mr. Tango

1987; Me enloqueces

1987; Dos corazones

1988; Esos hombres

1990; Set me free

1991; Cosas del amor

1993; Brindo a la vida, al bolero y a ti

1994; Recuerdo a Javier Solís

1996; Emociones

1998; Vikki Carr con el mariachi Vargas de Tecalitlán

1999; Memories, memorias

2001; The Vikki Carr Christmas Album

2012; Viva la vida

Participación en Cine y Televisión

1963; The Ray Anthony Show

1964; The Gary Moore Show

1965;The Bing Crosby Show

1965; What’s This Song?

1965; Hullabaloo

1965; Blackpool Night Out

1965; Top of The Pops

1965; Discs a Go Go

1965; Thank Your Lucky Stars

1965; The Jimmy Dean Show

1966; El Agente Secreto Matt Helm

1966; The John Gary Show

1966; The Danny Kaye Show

1966; BBC Show of the Week

1967; Tom Jones!

1968; That’s Life

1969; The Red Skelton Show

1972; Patrulla Juvenil

1972; The Gore Gore Girls

1972; Saturday Variety

1973; The Morecambe & Wise Show

1973; Dinah’s Place

1976; The Bob Braun Show

1978; The Jim Nabors Show

1979; The Mike Douglas Show

1979; The Tonight Show Starring Jimmy Carson

1981; The John Davidson Show

1982; La Isla de la Fantasía

1984; Siempre en Domingo

1984; On Stage America

1988; The New Hollywood Squares

1990; Who Will Sing the Songs?

1991; The Chuck Woolery Show

1997; Baywatch

2002; Confesiones de una mente peligrosa

2004; Puerto Vallarta Squeeze

2008; Fiesta mexicana

Premios Grammy

1985; Mejor cantante mexico-americana por “Simplemente mujer”

1991; Mejor álbum pop latino por “Cosas del amor”

1994; Mejor cantante mexico-americana por “Recuerdo a Javier Solís”

2008; Premio a la excelencia musical por su trayectoria como cantante

Vida privada de Vikki Carr



La cantante ha estado casada en tres ocasiones; sin embargo, su matrimonio más duradero fue con el doctor Pedro De León, con quien se casó en 1993. Cuando se conocieron, la cantante llevaba a cuestas dos relaciones fallidas, mientras que el médico había enviudado y tenía dos hijas.

Ambos vivieron en San Antonio, Texas, durante todo su matrimonio, estableciéndose como una de las parejas más admiradas entre la comunidad. En 2012, la cantante anunció que De León había sido diagnosticado con demencia senil, hecho que la motivó a poner una pausa en sus compromisos artísticos para dedicarse por completo al cuidado de su esposo, con quien no tuvo hijos en común.

Este hecho también provocó que Carr comenzara a ser una vocera de este padecimiento y a compartir cómo era la vida de un cuidador y de una persona con demencia senil.

Pedro De León falleció en 2019 después de siete años de dificultades provocadas por su condición.