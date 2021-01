El abogado del ‘Vikingo’ que participó en el ataque al Capitolio aseguró que Donald Trump es culpable del asalto

“¿Tuvo nuestro presidente un papel?…¿Causó al menos en parte lo que ocurrió el 6 de enero? Sí. Sin duda alguna”, indicó el abogado

El abogado aseguró que su cliente está “arrepentido” por los daños causados al Capitolio y que se siente “traicionado por Trump”

El abogado del ‘Vikingo’ que participó en el asalto al capitolio de EE. UU. aseguró que Donald Trump era responsable del asalto, informó El País.

El abogado Albert Watkins aseguró que “hay una culpabilidad del presidente que exculpa” a su cliente.

“Mi cliente, como muchos estadounidenses, sentía que su voz no se escuchaba”, explicó el abogado Watkins a través de una llamada telefónica con The New York Times.

“Cuando llegó Donald Trump, sintió que su voz al fin se escuchaba. Era relevante. Como resultado, tenía un cariño apasionado, incluso un amor por Trump. Creía que las palabras de su presidente eran para él. Hablamos de un fenómeno como el de los seguidores de Grateful Dead. Como los que seguían a la banda de un concierto a otro, mi cliente seguía al presidente de un mitin a otro”, indicó.

El abogado dijo que cuando el presidente, el 6 de enero, le pidió a sus partidarios que caminaran con él por la avenida Pensilvania ellos sintieron que los estaban invitando.

“¿Tuvo nuestro presidente un papel? ¿Tuvo una influencia? ¿Causó al menos en parte lo que ocurrió el 6 de enero? Sí. Categóricamente. Sin duda alguna”, le dijo el letrado a The New York Times.

El cliente de Watkins es Jacob Chansley, de 33 años, oriundo de Phoenix y conocido como Jake Angeli, el chamán de QAnon o como lo llaman en redes sociales, el ‘Vikingo del Capitolio.

El abogado del Chansley aseguró que su cliente está “arrepentido” por los daños causados al Capitolio y que se siente “traicionado por Trump”.

Asimismo, el medio reseñó que Watkins planea pedirle a Trump que perdone a Chansley, comparándolo a él y a los demás en el Capitolio con miembros de una secta.